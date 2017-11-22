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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Перед праздником - полчаса для себя
    Опубликовано: 2017-11-22 13:24:15

    Праздничный день для женщины не только приятный, радостный, но и, скажем честно, хлопотный, утомительный:
    прибрать, украсить квартиру, приготовить угощение, освежить платье, в котором будете встречать гостей, расставить посуду...

    Всего и не вспомнишь, о чем приходится позаботиться хозяйке.
    И что же - встретить друзей измученной, поблекшей, в плохом настроении?

    Ни в коем случае!
    Поэтому просто необходимо выкроить полчаса только для себя.

    •Льняное полотенце намочите прохладной водой, отожмите и крепко разотрите тело от пальцев ног кверху, сделайте несколько дыхательных упражнений.

    •Лицо умойте попеременно теплой и холодной водой несколько раз, закончите холодным обтиранием. Не прибегая к полотенцу, дайте коже обсохнуть.

    •На влажную кожу нанесите питательный крем, которым вы пользуетесь обычно. Теперь можно сделать компресс из крепкого чая или травяных отваров (подойдут мята, ромашка, березовые листья). И тоже попеременно: горячий компресс -холодный.

    •Вот теперь тем, кто пользуется косметикой, можно «наводить красоту». Нанесите тональный крем-пудру на нос, скулы, подбородок, чуть светлее оттенок - на щеки, лоб. Основной тон пудры должен соответствовать естественному тону вашей кожи, так, чтобы переход на шею не выделялся.

    •Осталось припудрить лицо сухой пудрой и слегка подрумяниться - не яркие пятна на скулах, а нежный, легкий румянец от носогубных складок к ушам.

    nedug.ru

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