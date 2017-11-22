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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Кабмине надеются к 2030 году снизить энергоемкость экономики Украины вдвое
    Опубликовано: 2017-11-22 17:00:30

    В Кабмине надеются к 2030 году снизить энергоемкость экономики Украины вдвое. Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер Владимир Кистион представляя энергетическую стратегию Украины, передает корреспондент.
    По его словам, стратегия также предусматривает увеличение доли использования альтернативной энергетики до 35%.
    Кистион добавил, что стратегия предусматривает "демонополизацию и создание прозрачных рыночных отношений неограниченный экспорт и импорт (газа - ред)". В частности предусматривается обеспечение независимости оператора ГТС.

    Александр Ермоченко

    Источник: УНН

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