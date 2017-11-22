В Кабмине надеются к 2030 году снизить энергоемкость экономики Украины вдвое Опубликовано: В Кабмине надеются к 2030 году снизить энергоемкость экономики Украины вдвое. Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер Владимир Кистион представляя энергетическую стратегию Украины, передает корреспондент.

По его словам, стратегия также предусматривает увеличение доли использования альтернативной энергетики до 35%.

Кистион добавил, что стратегия предусматривает "демонополизацию и создание прозрачных рыночных отношений неограниченный экспорт и импорт (газа - ред)". В частности предусматривается обеспечение независимости оператора ГТС. Александр Ермоченко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

