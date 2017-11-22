В Кабмине надеются к 2030 году снизить энергоемкость экономики Украины вдвое. Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер Владимир Кистион представляя энергетическую стратегию Украины, передает корреспондент.
По его словам, стратегия также предусматривает увеличение доли использования альтернативной энергетики до 35%.
Кистион добавил, что стратегия предусматривает "демонополизацию и создание прозрачных рыночных отношений неограниченный экспорт и импорт (газа - ред)". В частности предусматривается обеспечение независимости оператора ГТС.
Александр Ермоченко
Источник: УНН