Сергій Рибалка: «Без реформ і боротьби з корупцією США і ЄС Україні не допоможуть»

Без боротьби з корупцією та реалізації реальної програми реформ, в тому числі і в правоохоронній системі, ніякі іноземні партнери не зможуть надати Україні належної допомоги. Таку думку в інтерв'ю «Обозревателю» висловив народний депутат України, член комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка.

За словами політика, правоохоронні органи в країні за останні три роки «змінилися, але не в кращу сторону».

«Сьогодні як вигадували справи, так і вигадують, як переслідували політичних опонентів, так і переслідують, як ми бачимо в ЗМІ – як брали хабарі, так і далі беруть», - зазначив С. Рибалка. За його словами, відсутність реформ і питання боротьби з корупцією є ключовими в міжнародному порядку денному з боку зовнішніх партнерів України.

«Сьогодні дві великі проблеми, які роз'їдають Україну. Про ці проблеми, до речі, знають в США і на всіх нарадах, де я був в останні два місяці у Вашингтоні, я піднімав це питання. І занепокоєння з цього приводу зростає, тому що, на жаль, сьогодні нічого не відбувається і ця корупційна машина працює в інтересах влади», - вважає Сергій Рибалка.

Він також додав, що сьогодні зовнішні партнери не зацікавлені реалізовувати реформи замість українських чиновників.

«Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Не треба вигадувати якихось ілюзій, що хтось прийде, нам допоможе, і замість нас будуть робити справи. Ні, США або ЄС можуть дати поради, поділитися своїм досвідом, але якщо ми самі не захочемо проводити реформи і боротися з корупцією, на жаль, нічого не буде», - зазначив С. Рибалка.

Зокрема, він прокоментував недавній конфлікт вищих правоохоронних органів в країні. «Ми сьогодні маємо конфлікт між ГПУ, НАБУ і САП. Ми сьогодні бачимо багато гучних заяв ГПУ, бачимо заяви і затримання від НАБУ і САП, але поки ми не проведемо істотну реформу в судах, то ці всі справи будуть розсипатися в процесі і результату не буде. Якщо ми не візьмемося і не проведемо реформу всіх суддів, не тільки антикорупційних – а всіх, поки у нас громадянин України, іншої країни не знатиме, що право власності захищене, інтелектуальна власність захищена, що гроші або нерухомість ніхто не забере, що бізнес не заберуть, не продаватимуть за копійки – до тих пір у нас не буде інвесторів, ми не зможемо проводити реформи», - вважає С. Рибалка.

Він також нагадав, що і сам став жертвою фальсифікації кримінальних справ корумпованою правоохоронною системою «на гроші мафіозі-олігарха».

«Вже п'ятий рік йде інформаційна боротьба, спрямована на дискредитацію мене як політика. Чому? Через мою принципову позицію. Але рано чи пізно всі звинувачення розсипаються. Ми вже проходили це в 2013 році, оскільки вони висмоктані з пальця і там немає жодної юридичної підстави. А всі причетні до цього люди понесуть за це кримінальну відповідальність в судах», - резюмував С. Рибалка.

Нагадаємо, раніше колишній заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України (ГПУ) Дмитро Сус в інтерв’ю журналісту Washington Times Тодду Вуду розповів про «схеми фальсифікації кримінальних справ» в ГПУ на прикладі ситуації навколо народного депутата Сергія Рибалки.