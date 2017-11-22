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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Uber создаст парк беспилотных авто Volvo
    Опубликовано: 2017-11-22 15:30:45

    Uber приобретет 24 тыс. внедорожников Volvo XC90 для создания собственного парка беспилотных авто.

    Компания Uber в 2019-2021 гг. приобретет у шведского автопроизводителя Volvo 24 тыс. автомобилей для создания собственного парка беспилотных авто. Об этом сообщает Bloomberg.

    Uber закупит машины модели и установит на них специальные сенсоры, оборудование собственной разработки и программное обеспечение для беспилотного управления.

    Таким образом, американская компания хочет минимизировать одну из главный статей расходов - на зарплаты водителей. Uber уже договорился об использовании 100 беспилотных Volvo XC90 в тестовом режиме на улицах Питтсбурга, в штате Пенсильвания.

    Также компания договаривается о включении в свой автопарк автономных Mercedes-Benz.

    "Автомобильная индустрия переживает потрясения из-за технологий. И Volvo Cars решила принять активное участие в этом потрясении. Возникает новый рынок, и мы хотим быть первыми, кто на него выйдет", - сказал исполнительный директор Volvo Хакан Самуэльссон.

    Ранее сообщалось, что Alphabet, материнская компания Google, рассматривает вопрос об инвестировании $1 млрд в сервис Lyft, главного конкурента Uber.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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