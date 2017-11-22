За счет чего Украине удалось войти в ТОП-50 стран по легкости уплаты налогов — PwC

Украина заняла 43 место из 190 в рейтинге налоговых систем, разместившись между Румынией и Кипром.

Сегодня Всемирный банк и аудиторская компания PricewaterhouseCoopers обнародовали свежий рейтинг легкости уплаты налогов Paying Taxes 2018. Украина заняла 43 место (+41 пункт) среди 190 стран. Это заметное продвижение вверх, ведь в рейтинге прошлого года Украина располагалась на 84 позиции. Delo.UA пообщалось с партнером PwC Вячеславом Власовым и советником PwC Еленой Макеевой о причинах роста, а также об изменениях, которые могут повлиять на позицию Украины в следующем году.

Ранее в PwC прогнозировали, что снижение ставки ЕСВ позволит вырасти в рейтинге на 10 пунктов. Значит ли это, что в улучшении рейтинга сыграл свою роль какой-то неучтенный фактор?

Вячеслав Власов: Не совсем так. Во-первых, наш прогноз был консервативным. Во-вторых, и это важно, наблюдаемый рост в рейтинге обеспечен преимущественно снижением ставки ЕСВ.

Какова теперь, после снижения ЕСВ, общая налоговая нагрузка на бизнес?

ВВ: До снижения ставки ЕСВ Украина по показателю налоговой нагрузки стабильно располагалась в хвосте рейтинга, ведь 40% ЕСВ по сравнению с другими странами — это много. Снижение ставки приблизило нас к показателям стран Евросоюза.

Общая налоговая нагрузка (для компаний среднего размера она рассчитывается как процент коммерческой прибыли, которая тратится на основные налоги — Ред.) для Украины уменьшилась с 51,9% до 37,8%. Среднемировой показатель составляет 40,5%, для Евросоюза это 39,6%, а для Восточной Европы и Центральной Азии — 33,4%. Так что, снизив ЕСВ почти вдвое, Украина вышла на среднеевропейский уровень налоговой нагрузки.

Ставка ЕСВ была снижена, и давление на бизнес ослабло. Но затем Кабмин предложил вдвое повысить минимальную зарплату, тем самым вдвое увеличивая и отчисления по ЕСВ. Нет ли у вас ощущения, что это некоторым образом увеличивает давление на бизнес?

Елена Макеева: В правительстве открыто говорили о том, что это инструмент детенизации зарплат. В то же время, существует очевидное, постоянно нарастающее несоответствие между фактическим прожиточным минимумом и минимальной зарплатой. Рано или поздно кто-то должен взять на себя ответственность и убрать это несоответствие.

Минфин учитывал, что снижение ЕСВ приведет к потерям госбюджета. Выведение зарплат из тени одномоментно не происходит — это вопрос доверия, а оно выстраивается годами. Однако ставка ЕСВ была сильно завышена по сравнению с европейскими и даже мировыми ставками этого сбора. И это одна из причин, почему бизнес честно не платил людям заработные платы, а прибегал к различным законным и незаконным методам налоговой оптимизации.

Украина уступала Европе по ставкам "зарплатных" налогов. Существует ли такой разрыв и по ставкам других налогов?

ЕМ: Когда команда Минфина (Елена Макеева занимала должность заместителя Министра финансов с марта 2015 по апрель 2016 — Ред.) предлагала снизить ЕСВ, то конечно же анализировались все ставки налогов и сборов, в т. ч., сравнивались с европейскими. Ставка ЕСВ в Украине была существенно выше. С остальными налоговыми ставками таких подобных проблем не было. Чаще наоборот: например, у нас НДС составляет 20%, а в некоторых странах — 28%. В Евросоюзе средний уровень ставки НДС составляет 21%. Сегодня в тренде повышать непрямые налоги (НДС, акцизы) и снижать налогообложение доходов физических лиц.

При составлении рейтинга также учитывается время, потраченное на выполнение налоговых правил, количество платежей и сложность процедур после подачи отчетности. Есть ли у нас достижения по этим критериям?

ВВ: По показателю времени у нас небольшая позитивная динамика — с 356 до 327,5 часов в год. Хотя в среднем по миру этот показатель намного лучше — 240 часов. В Восточной Европе и Центральной Азии затрачивается еще меньше времени — 218 часов. В своем регионе мы предпоследние, хуже нас только Босния и Герцеговина. Средний показатель стран Евросоюза (161 час) пока выглядит для нас далекой перспективой.

В чем причина незначительного прогресса?

ВВ: Бухгалтеры на этот вопрос отвечают просто: привыкли к правилам. В 2015 году приняли закон и гармонизировали бухгалтерский и налоговый учет по налогу на прибыль. В первый год было сложно, на второй привыкли.

Таким образом, причин роста Украины в рейтинге Paying Taxes всего две: снижение ЕСВ и адаптация к новым нормам.

Прокомментируйте добавление нового показателя — индекса процедур после подачи отчетности — какова позиция Украины?

ВВ: Минус этого показателя в том, что он больше анализирует положения законодательства, нежели практику. Он учитывает, сколько времени будет потрачено на корректировку налоговой декларации, на подачу заявки на возмещение НДС при покупке основных средств, а также срок до момента фактического возмещения налога.

ЕМ: Кстати, по возмещению НДС в Украине показатель даже лучше, чем средний по Евросоюзу.

ВВ: Стоит смотреть на две составляющие. Во-первых, сколько времени займет подготовка документов для подачи заявки на возмещение НДС. Здесь у нас ситуация хуже, чем в Евросоюзе (16 часов против 7,1 часа соответственно). Мы держимся на уровне региона Восточной Европы и Центральной Азии, где показатель составляет почти 17 часов. Во-вторых, сколько времени займет реальный возврат НДС. Тут наши показатели полностью сопоставимы со странами Евросоюза — на возврат потребуется чуть больше 14 недель.

Можно ли сократить время, необходимое для соблюдения формальностей при уплате налогов?

ЕМ: Как ни парадоксально, ничего делать не нужно. Достаточно не менять законодательство. Частые изменения, даже облегчающие и упрощающие жизнь бухгалтерам, приводят к тому, что последним приходится тратить много времени на привыкание к новым правилам. Нужна стабилизация хотя бы лет на пять.

ВВ: Возьмем налог на прибыль. Раньше отчетность подавали ежегодно, сейчас — ежеквартально. Для бухгалтера это означает увеличение работы, приблизительно в четыре раза. Второй пример: с начала года для налоговых накладных по НДС ввели новый реквизит — коды УКТВЭД и ГКПП. И это существенная дополнительная нагрузка: сама по себе классификация довольно сложна, и бухгалтеру приходится частично осваивать навыки таможенного брокера и соответствующего программного обеспечения.

Последний пример — зарплатный. Предположим, сотрудник получает 100 условных единиц (у.е.) в месяц. Задачей бухгалтера, по идее, является однотипное начисление налогов на эти 100 у.е. Однако если сотрудник идет в отпуск или на больничный, или же едет в командировку, налоги нужно высчитывать по отдельным правилам. Можно задаться вопросом, насколько выгодны эти особые правила для государства. Выгоды здесь никакой нет.

ЕМ: Позитивно повлиять на рейтинг могут недавние изменения правил бухучета. С января 2017-го у нас изменилось определение первичного документа, которым теперь может выступать счет-фактура, что существенно упросит жизнь многих компаний. Здесь позитивную роль сыграет тот факт, что у фискальных органов во время проверок будет меньше претензий к качеству оформления первичных документов. Это сократит время, которое бизнес регулярно тратит на ведение учета.

Было также предложение зачислять все налоги на единый счет. Насколько это поможет улучшить позицию Украины в рейтинге?

ВВ: По количеству платежей (который учитывает количество платежек, необходимых для уплаты налогов — Ред.) показатель Украины — один из лучших в мире. У нас платежей всего 5, как и в Грузии. Введение единого счета едва ли повлияет на рейтинг простоты уплаты налогов. Но что касается бизнеса, то он, конечно, скажет "спасибо". Ведь все проблемы разнесения платежей, взаимозачетов, возвратов, лягут на плечи Государственного казначейства.

Елена Макеева

советник PwC, советник министра финансов

Вячеслав Власов

партнер PwC

Инф. delo.ua