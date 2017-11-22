Рецеллюризация органов: завтрашний день трансплантологии

В Массачусетской общеклинической больнице (США) осуществили фантастический процесс рецеллюризации донорских сердец, при котором сначала орган полностью лишают чужих клеток, а затем на его каркасе (матриксе) выращивают родные клетки реципиента, которые не будут вызывать отторжение.

Хотя процесс децеллюризации и рецеллюризации уже известен науке, биоинженеры Mass General впервые в истории смогли осуществить подобное с таким крупным и сложным органом, как человеческое сердце.

Для выращивания новых тканей после «раздевания» донорского органа были применены плюрипотентные стволовые клетки (iPSC) реципиента.

Первые сведения и фотографии автоматического биореактора для рецеллюризации органов уже публиковал в начале года журнал Circulation Research. На днях мы получили новые подробности о ходе этих работ.

«На пути к выращиванию функциональной сердечной мышцы стоит несколько препятствий. Нужно обеспечить соответствующий каркас, который будет поддерживать клетки и позволит новому органу выполнять свою работу. Также требуется создать среду, в которой клетки реципиента смогут размножаться и быстро заселять каркас, формируя зрелые функциональные ткани», - поясняет Жак Гуйе, сотрудник Центра регенеративной медицины Mass General (CRM MGH).

Работы по рецеллюризации органов возглавил доктор Харальд Отт (Harald Ott), который еще в 2008 году придумал процесс «раздевания» органов, то есть полной их очистки от живых донорских клеток с целью последующего заселения клетками реципиента. Децеллюризация нужна была ради получения готового экстрацеллюлярного матрикса.

С того времени периодически сообщалось об успехах в выращивании здоровых функциональных почек, легких и сердец крыс, однако в новом отчете содержатся детали децеллюризации и рецеллюризации сердец человека. Это потрясающее достижение, от которого буквально рукой подать к внедрению новой технологии в практику.

В последнее исследование было включено 73 человеческих сердца, которые были взяты у мертвых доноров, причем некоторые из них умерли в результате сердечнососудистых событий, то есть их сердца в первоначальном виде были непригодны для трансплантации. Все органы подвергали процессу децеллюризации в биореакторе, после чего их «засевали» перепрограммированными стволовыми клетками другого человека.

После введения в стенку левого желудочка около 500 миллионов стволовых клеток и двух недель выращивания в биореакторе ученые получали практически готовый орган, который при стимуляции электрическим током начинал сокращаться и работать так же, как первозданное сердце. Единственное, что клетки его были еще незрелыми.

«Регенерация полноценного сердца, скорее всего, станет возможной через несколько лет. Сегодня мы активно работаем над созданием функциональных «заплаток» для миокарда, которые гораздо раньше можно будет использовать при инфаркте и сердечной недостаточности», - заявил журналистам Жак Гуйе.



medbe.ru