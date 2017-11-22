Пробиотики против кариеса

Для профилактики кариеса достаточно принимать пробиотики, которые будут держать нежелательные бактерии под контролем.

Столь неожиданный выход предлагается в журнале Applied and Environmental Microbiology.

В 2011-2012 годах в Соединенных Штатах 91% взрослого населения 20-64 лет было поражено кариесом.

В значительной мере этому способствовала типичная американская диета с избытком сладостей и колы, а также недостаточная гигиена полости рта и нежелание оплачивать дорогостоящие визиты к дантисту.

Чтобы ваша зубная эмаль оставалась здоровой, рН среды в ротовой полости должна быть нейтральной. Высокая кислотность среды способствует разрушению эмали и образованию кариозных полостей.

Чистить зубы и пользоваться специальной жевательной резинкой – этого может быть недостаточно. Исследователи из Колледжа стоматологии Университета Флориды Роберт Барн (Robert Burne) и Марсель Насцименто (Marcelle Nascimento) предложили нечто оригинальное – бактерийный препарат, содержащий особый штамм стрептококка.

Ранее Барн и Насцименто выяснили, что мочевина (которая образуется во рту) и аминокислота аргинин расщепляются до аммиака, который помогает нормализовать кислотность во рту. Люди, которые эффективнее расщепляют эти субстанции, меньше других подвержены кариесу.

Ученые уже тогда понимали, что за расщепление аргинина и мочевины отвечают какие-то другие бактерии, но какие именно? Ответом стало открытие нового штамма Streptococcus, который назвали А12.

Чтобы вычислить полезную бактерию, исследователям пришлось пересмотреть сотни образцов, которые содержали более 2000 различных видов бактерий, обитающих во рту у людей. Из них только 54 штамма перерабатывали аргинин, причем стрептококк А12 делал это лучше всех.

После секвенирования генома и серии экспериментов Насцименто с уверенностью говорит, что стрептококк А12 – это «хорошая бактерия, которая сможет побить плохих парней и отодвинуть развитие кариеса». Ее коллега доктор Барн также считает, что пробиотики могут стать новым словом в профилактике этого заболевания.

Авторы отмечают, что стрептококк А12 не только участвует в расщеплении аргинина, но и подавляет своего опасного родственника Streptococcus mutans – один из самых вредных микроорганизмов ротовой полости. Если А12 даже не убивает S. mutans, то лишает его способности образовывать биопленки – бактериальный налет на зубах.

«Достаточно дать эту бактерию здоровому ребенку или взрослому, у которого повышен риск кариеса. Неизвестно, сколько придется это делать, раз в жизни или раз в неделю, но идея состоит в том, что вы можете предотвратить кариес путем заселения полости рта нужными микроорганизмами. Это принципиально новый подход», - сказал Барн.

Хотя до появления бактерийного препарата против кариеса предстоит долгий путь, пока А12 - лучший кандидат.



medbe.ru