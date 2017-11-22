Гиперплазия предстательной железы

Гиперплазия предстательной железы представляет собой доброкачественную опухоль предстательной железы. В нашей стране данную патологию обычно называют аденомой предстательной железы. У половины мужчин старше 50 лет появляется данное заболевание, а в возрасте за 60 – оно присутствует у двух третей мужского населения России. Опасность гиперплазии в том, что она может вызвать пережатие (сужение) мочеиспускательного канала, что не дает до конца опорожниться мочевому пузырю, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В дальнейшем это может привести к нарушениям работы почек, мочевого пузыря и вызвать угрожающие жизни заболевания мочеполовой системы. Нарушение оттока мочи способствует возникновению инфекций, что в свою очередь вызывает усиление симптомов болезней простаты, может серьезно повлиять на работу почек и в дальнейшем на весь организм. Нужно отметить, что не всегда гиперплазия предстательной железы ведет к проблемам с мочеиспусканием.

Симптомами аденомы являются:

•Частое мочеиспускание

•Половые расстройства, связанные с эрекцией

•Боли при мочеиспускании

•Ноющие боли в паху, мошонке и промежности

Причины возникновения гиперплазии предстательной железы

Точные причины возникновения аденомы медициной не установлены. Предположительно, ими может быть нарушение кровообращения в органах малого таза и предстательной железе, что мешает полноценной клеточной регенерации и ведет к появлению новообразований (опухолей). Еще одной причиной считается старение мужского организма, т.к. в большинстве случаев заболевание зафиксировано у людей преклонного возраста. Эти гипотезы помогают разработать методики лечения аденомы, основанные на восстановлении нормального кровообращения в органах малого таза.

Симптоматическое лечение

Для лечения гиперплазии предстательной железы существует широкий выбор лекарств, разработанных с целью убрать симптомы заболевания, а именно расширить отрезок мочеиспускательного канала, пережатый аденомой. Достигнутый лекарствами эффект носит временный характер, поэтому назначаются длительные курсы лечения. Существуют различные способы расширения сужения, например, катетеризация, но следует отметить, что все симптоматические методики не предполагают излечения самих тканей предстательной железы.

Альтернативой симптоматическому лечению может служить применение биокомпрессов, электростимуляторов и других методик воздействия на БАТ (биологически активные точки), расположенные в нижней части туловища, что способствует улучшению кровоснабжения, иннервации, и, как следствие, восстановлению функций органов малого таза.

Также необходимо учесть, что при лечении гиперплазии предстательной железы обязательным условием является полноценная работа всех органов ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), и в первую очередь важна нормализация перистальтики кишечника и профилактика запоров.



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