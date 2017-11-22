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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лечение геморроя народными средствами
    Опубликовано: 2017-11-22 10:24:49

    Геморрой представляет собой увеличение объема кавернозных телец прямой кишки, обуcловленное варикозным расширением вен. Вследствие нарушения венозного оттока крови, последняя заполняет полости пещеристой ткани прямой кишки, сгущается, свёртывается — образуются так называемые геморроидальные узлы. Некоторые ошибочно принимают их за опухоли, тогда как на самом деле узлы — это лишь переполненные кровью и уплотненные вены. В спокойном состоянии они спадают и уменьшаются, при натуживании — набухают и увеличиваются.

    Хронический геморрой протекает волнообразно, то с ухудшением, то с улучшением состояния. Однако без серьезного лечения болезнь постепенно прогрессирует и может внезапно переходить в острую форму, поскольку выпадающие узлы легко подвергаются ущемлению или тромбозу.

    Острая форма заболевания проявляется сильными распирающими болями и выраженным ощущением инородного тела в области заднего прохода. Эти симптомы усиливаются при дефекации, ходьбе и в положении сидя. Осложнениями острого геморроя могут быть массивные кровотечения, некроз тканей геморроидального узла, гнойный парапроктит, отёк анального отверстия и даже заражение крови.

     

    Для профилактики геморроя необходимо прежде всего обратить внимание на свой образ жизни, необходимо придерживаться здоровой диеты, отказаться от вредных привычек, больше двигаться и выполнять специальную гимнастику, избегать переохлаждения, не поднимать тяжести, избегать переохлаждения.

    nmkd.ru

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