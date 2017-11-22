Лечение геморроя народными средствами

Геморрой представляет собой увеличение объема кавернозных телец прямой кишки, обуcловленное варикозным расширением вен. Вследствие нарушения венозного оттока крови, последняя заполняет полости пещеристой ткани прямой кишки, сгущается, свёртывается — образуются так называемые геморроидальные узлы. Некоторые ошибочно принимают их за опухоли, тогда как на самом деле узлы — это лишь переполненные кровью и уплотненные вены. В спокойном состоянии они спадают и уменьшаются, при натуживании — набухают и увеличиваются.

Хронический геморрой протекает волнообразно, то с ухудшением, то с улучшением состояния. Однако без серьезного лечения болезнь постепенно прогрессирует и может внезапно переходить в острую форму, поскольку выпадающие узлы легко подвергаются ущемлению или тромбозу.

Острая форма заболевания проявляется сильными распирающими болями и выраженным ощущением инородного тела в области заднего прохода. Эти симптомы усиливаются при дефекации, ходьбе и в положении сидя. Осложнениями острого геморроя могут быть массивные кровотечения, некроз тканей геморроидального узла, гнойный парапроктит, отёк анального отверстия и даже заражение крови.

Для профилактики геморроя необходимо прежде всего обратить внимание на свой образ жизни, необходимо придерживаться здоровой диеты, отказаться от вредных привычек, больше двигаться и выполнять специальную гимнастику, избегать переохлаждения, не поднимать тяжести, избегать переохлаждения.



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