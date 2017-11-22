Причины вывиха

Вывих — смещение суставных концов костей из нормального положения в расположенные рядом части сустава, без самостоятельного возвращения в исходную позицию. Вывихи бывают врожденными или приобретенными.

Причины вывиха

Врожденные вывихи появляются в результате неправильного внутриутробного развития. Приобретенные — встречаются чаще, они могут развиваться вследствие травм или негативных процессов, происходящих в суставах: артритах и артрозах. При травмах их возникновение обусловлено падением на твердую поверхность или механическими ударами. Причиной вывиха может стать неудачное резкое сгибание или разгибание сустава или же физическое воздействие на сустав. Среди травматических вывихов, в результате особенностей анатомического строения человека, чаще всего встречаются вывих плеча и бедра. Хотя, следует отметить, что в результате травм вывихи возникают реже, чем ушибы, растяжения и переломы.



Симптомы

Заподозрить вывих можно при характерном хлопке, возникшем во время получения травмы. Через некоторое время вокруг пораженного места возникает припухлость, сопровождающаяся болезненностью, возникает ухудшение подвижности сустава, может ощущаться онемение. Деформация сустава может быть видна невооруженным глазом. Пораженный участок — бледный и холодный.

Первая помощь при вывихе

Фиксация пораженного сустава — то, что необходимо сделать в первую очередь. Далее желательно приложить холод и как можно скорее обратиться к травматологу. Самостоятельные попытки вправить сустав могут привести к усугублению положения и даже к потере сознания вследствие болевого шока.

Следует помнить, что вывих может сопровождаться трещинами в костях и даже переломами. Правильно оценив ситуацию, врач предложит оптимальную схему лечения. Если имеет место только вывих, специалист производит вправление кости, что занимает считанные секунды.



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