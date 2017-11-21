Варикозное расширение вен

Варикозное расширение вен - это один из видов изменений вен, которое выражаетсяся в их мешковидном расширении,а также в увеличении длины, образовании извилин и узлообразных клубков. Варикозное расширение вен поражает прежде всего вены нижних конечностей, прямой кишки, реже - вены семенного канатика и пищевода, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

По статистике женщины болеют в 3 раза чаще мужчин. Существенное значение в возникновении варикозного расширения вен имеют прежде всего врождённая слабость венозной стенки, аномалии сосудов, а также изменение эластичности мышечного слоя, недостаточность клапанов. Скорость самого кроветока в расширенных венах обычно замедляется, что нередко приводит к образованию в них тромбов.

Развитию варикозного расширения вен способствуют затруднение оттока крови вследствие тромбоза вен, запоров, а также сдавление вен малого таза опухолью или у женщин беременной маткой. Варикозное расширение вен часто возникает при плоскостопии. Иногда варикозное расширение вен развивается у людей, которые занимаются тяжёлым физическим трудом или у лиц, профессиональная деятельность которых связана с длительным пребыванием на ногах (хирурги, парикмахеры,

официантки и т.д.).

При варикозном расширении вен на нижних конечностях поражаются чаще поверхностные, подкожные вены. Заболевание развивается постепенно. Больные часто жалуются на чувство тяжести в ноге, быструю утомляемость, отёчность - вначале преходящую, а в более поздних стадиях заболевания постоянную. Иногда на пораженной ноге развивается и варикозная язва. Расширенные вены обычно визуально видны через кожу.

Профилактика варикозного расширения вен заключается в соблюдении простых правил:

- следите за своим весом, избыточный может стать причиной варикоза;

- не сидите и не стойте долгое время в одной позе;

- не носите узких чулок и колготок;

- не закидывайте нога на ногу в сидячей позе;

- не увлекайтесь горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце;

- после тяжелого рабочего дня споласкивайте ноги прохладной водой.



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