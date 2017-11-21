  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лечение бронхита народными средствами
    Опубликовано: 2017-11-21 20:24:46

    Острый бронхит - воспалительный процесс в слизистой бронхов. Часто сочетается с воспалением носа, горла, гортани, трахеи. Причем процесс начинается с носоглотки и спускается по дыхательным путям. Развитию заболевания способствует истощение, переутомление, нервно-физическое перенапряжение, переохлаждение, запыленность, загазованность. Алкоголизм, курение, контакт с больными в семье и на работе, улице, в метро.

    Кашель, мокрота - основные жалобы при бронхите. В случае воспаления мелких бронхов (бронхиол) присоединяется одышка, удушье, что уже является следствием перехода бронхита в астму. Не вылеченный острый бронхит переходит в хроническую форму. Заболевание хроническим бронхитом протекает длительно (месяцами, годами и десятилетиями) с периодами обострения и ремиссии. Основным симптомом хронического бронхита является кашель со слизистой или слизисто-гнойной мокротой.

    Факторы, влияющие на возникновении хронического бронхита:
    Значительную роль играет инфекция. Она может быть последствием часто повторяющихся, плохо леченных острых бронхитов.
    Длительное раздражение слизистой оболочки табачным дымом, пылью и т.д.
    К хроническому бронхиту предрасполагают заболевания носоглотки (риниты, гаймориты, полипы, аденоиды), заставляющие больного дышать через рот.
    У детей развитие хронического бронхита связывают с экссудативным диатезом, рахитом, перенесенной корью или же коклюшем.

    Бронхит острый, подострый и даже хронический любой этиологии при соответствующем планомерном и упорном лечении и соблюдении мер профилактики заканчиваются выздоровлением. Однако, при плохом лечении бронхита длительная воспалительная инфильтрация стенки бронха приводит к фиброзному ее утолщению с сужением просвета. Иногда процесс переходит на всю толщину стенки бронхов, и вокруг бронха происходит воспаление легочной ткани. Это вызывает перибронхиальную пневмонию (воспаление легких). Закупорка бронха секретом вызывает спадение легкого - ателектаз - осложняющийся воспалением легкого. Разрастание соединительной ткани (пневмосклероз) ведет к закрытию просвета бронхов. В бронхах разрастаются грануляции, вдающиеся в просвет бронха в виде гриба. При этом бронхиолы (мелкие бронхи) могут полностью зарасти соединительной тканью. В более крупных бронхах наблюдаются рубцовые сужения, нарастает одышка, вплоть до асфиксии (удушья).

    nmkd.ru

     

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.