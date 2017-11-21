Лечение бронхита народными средствами

Острый бронхит - воспалительный процесс в слизистой бронхов. Часто сочетается с воспалением носа, горла, гортани, трахеи. Причем процесс начинается с носоглотки и спускается по дыхательным путям. Развитию заболевания способствует истощение, переутомление, нервно-физическое перенапряжение, переохлаждение, запыленность, загазованность. Алкоголизм, курение, контакт с больными в семье и на работе, улице, в метро.

Кашель, мокрота - основные жалобы при бронхите. В случае воспаления мелких бронхов (бронхиол) присоединяется одышка, удушье, что уже является следствием перехода бронхита в астму. Не вылеченный острый бронхит переходит в хроническую форму. Заболевание хроническим бронхитом протекает длительно (месяцами, годами и десятилетиями) с периодами обострения и ремиссии. Основным симптомом хронического бронхита является кашель со слизистой или слизисто-гнойной мокротой.

Факторы, влияющие на возникновении хронического бронхита:

Значительную роль играет инфекция. Она может быть последствием часто повторяющихся, плохо леченных острых бронхитов.

Длительное раздражение слизистой оболочки табачным дымом, пылью и т.д.

К хроническому бронхиту предрасполагают заболевания носоглотки (риниты, гаймориты, полипы, аденоиды), заставляющие больного дышать через рот.

У детей развитие хронического бронхита связывают с экссудативным диатезом, рахитом, перенесенной корью или же коклюшем.

Бронхит острый, подострый и даже хронический любой этиологии при соответствующем планомерном и упорном лечении и соблюдении мер профилактики заканчиваются выздоровлением. Однако, при плохом лечении бронхита длительная воспалительная инфильтрация стенки бронха приводит к фиброзному ее утолщению с сужением просвета. Иногда процесс переходит на всю толщину стенки бронхов, и вокруг бронха происходит воспаление легочной ткани. Это вызывает перибронхиальную пневмонию (воспаление легких). Закупорка бронха секретом вызывает спадение легкого - ателектаз - осложняющийся воспалением легкого. Разрастание соединительной ткани (пневмосклероз) ведет к закрытию просвета бронхов. В бронхах разрастаются грануляции, вдающиеся в просвет бронха в виде гриба. При этом бронхиолы (мелкие бронхи) могут полностью зарасти соединительной тканью. В более крупных бронхах наблюдаются рубцовые сужения, нарастает одышка, вплоть до асфиксии (удушья).

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