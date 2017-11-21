Кальций улучшит сон

Не высыпаетесь по ночам?

Употребляйте больше кальция, и ваш сон может наладиться.

Такой необычный совет дают японские ученые.

Все знают, что из кальция состоят кости и зубы, некоторые даже слышали, что он участвует в работе мышц и нервных клеток. Но вот польза кальция при бессоннице стала сюрпризом даже для научной общественности.

«Хотя сон – это фундаментальная биологическая функция, он все еще остается тайной для науки. Изучая глубинные механизмы сна, мы обнаружили, что медленный сон зависит от работы ионов кальция внутри мозговых клеток», - говорит профессор Хироки Уеда (Hiroki Ueda) из Токийского университета.

Применив новейшие научные методы, компьютерное моделирование и эксперименты на животных, исследователи вычислили сразу 7 генов, которые определяют продолжительность сна и зависят от кальция.

Соавтор работы доктор Фумийя Тацуки (Fumiya Tatsuki) поясняет, что роль каждого из этих генов подтверждена на лабораторных мышах, и что с помощью ионов кальция удается регулировать их функции.

Помимо этого биологи выяснили, что для засыпания любому млекопитающему нужно с помощью особых ионных каналов «залить» определенное количество кальция в нейроны мозга, а для пробуждения его нужно «вылить» обратно из клеток.

Хотя сами авторы все еще далеки от практического применения этих открытий, нам всем полезно знать, что кальций выполняет такую важную функцию в мозге.

«В будущем наши данные станут основой для множества лекарств и методов терапии. Целый ряд нейродегенеративных и психических заболеваний связан с нарушениями сна, поэтому понимание сна поможет лучше понять и эти болезни», - заявил профессор Уеда.

Подробности о новом исследовании вы можете найти в журнале Neuron.



medbe.ru