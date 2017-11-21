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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кальций улучшит сон
    Опубликовано: 2017-11-21 19:04:36

    Не высыпаетесь по ночам?

    Употребляйте больше кальция, и ваш сон может наладиться.

    Такой необычный совет дают японские ученые.

    Все знают, что из кальция состоят кости и зубы, некоторые даже слышали, что он участвует в работе мышц и нервных клеток. Но вот польза кальция при бессоннице стала сюрпризом даже для научной общественности.

    «Хотя сон – это фундаментальная биологическая функция, он все еще остается тайной для науки. Изучая глубинные механизмы сна, мы обнаружили, что медленный сон зависит от работы ионов кальция внутри мозговых клеток», - говорит профессор Хироки Уеда (Hiroki Ueda) из Токийского университета.

    Применив новейшие научные методы, компьютерное моделирование и эксперименты на животных, исследователи вычислили сразу 7 генов, которые определяют продолжительность сна и зависят от кальция.

    Соавтор работы доктор Фумийя Тацуки (Fumiya Tatsuki)  поясняет, что роль каждого из этих генов подтверждена на лабораторных мышах, и что с помощью ионов кальция удается регулировать их функции.

    Помимо этого биологи выяснили, что для засыпания любому млекопитающему нужно с помощью особых ионных каналов «залить» определенное количество кальция в нейроны мозга, а для пробуждения его нужно «вылить» обратно из клеток.

    Хотя сами авторы все еще далеки от практического применения этих открытий, нам всем полезно знать, что кальций выполняет такую важную функцию в мозге.

    «В будущем наши данные станут основой для множества лекарств и методов терапии. Целый ряд нейродегенеративных и психических заболеваний связан с нарушениями сна, поэтому понимание сна поможет лучше понять и эти болезни», - заявил профессор Уеда.

    Подробности о новом исследовании вы можете найти в журнале Neuron.

    medbe.ru

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