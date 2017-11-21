Болезнь Бехтерева

Анкилозирубщий спондилоартрит или болзнь Бехтерева - это хроническое системное воспалительное заболевание суставов и позвоночника.

Причиной болезни Бехтерева считается агрессивность иммунитете по отношению к тканям собственных связок и суставов. Основным фактором патогенеза является наследственная предрасположенность, маркером которой считается антиген гистосовместимости HLA-B27. Поражение суставов, и сочленения крестца и позвоночника преобладают над поражением переферических суставов. Воспалительный процесс обусловлен иммунологическими механизмами, происходят воспалительные изменения в синодальной оболочке суставов и изменения костной ткани - развитие фиброзной ткани.



Симптомы болезни Бехтерева

На ранних стадиях распознать болезнь непросто, проявления обусловленны поражением связочного аппарата позвоночника. Выявить болезнь на ранней стадии позволяют лабораторные исследования и магнитно-резонансная томография. В этот период характерны жалобы на боли в пояснице и в области крестца, которые усиливаются особенно после движения. С течением болезни происходит усиление болевого синдрома и скованности, к тому же воспалительный процесс начинает распространяться на весь позвоночник. Появляются боли и в тазобедренных суставах, а иногда и в грудинно-ключичных и реберно-грудинных сочленениях. При перефирической форме заболевания могут болеть локтевые, голеностопные и коленные суставы.



Лечение. болезни Бехтерева

При этом заболевании очень важно своевременно начать лечение, оно должно быть длительным и системным. Очень важно обратиться к врачу, для назначения правильного лечения.

Народная медицина предлагает комплексный подход к облегчению симптомов болезни.

Для начала необходимо обустроить спальное место больного, кровать должна быть жесткая. Также необходимо регулярно заниматься гимнастикой и следить за своим весом. Для приёма внутрь, можно использовать несколько фитосборов.

1) Взять по одной столовой ложке: шишки хмеля смешать с цветками календулы и чистотелом; по две столовой ложки череды и плодов шиповника. залить кипятком и кипятить десять минут, перелить в термос и дать настояться ночь. Принимать около 3-х месяцев.

Сделав перерыв в течении двух недель можно приступать к употреблению следующего сбора. Шишки хмеля (две столовые ложки) соединить с душицей и чередой (по четыре столовые ложки каждая). Рецепт приготовления, как и первой смеси.

2) Необходимо взять шесть цветочных корзинок подсолнечника молочной спелости, измельчить и залить одним литром водки. Сорок дней настаивать на солнце. Принимать по одной столовой ложке за двадцать минут до еды 3 раза в день. Данний рецепт подходит для восстановления подвижности суставов.



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