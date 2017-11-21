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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина выслала белорусского дипломата - МИД
    Опубликовано: 2017-11-21 18:00:24

    Министерство иностранных дел Украины, учитывая ситуацию, которая сложилась вокруг украинского журналиста Павла Шаройко, а также выдворение из Беларуси украинского дипломата, приняло решение об объявлении персоной нон грата и высылку первого секретаря посольства Беларуси в Украине. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
    "В связи с ситуацией украинского журналиста Павла Шаройко и выдворением белорусской стороной украинского дипломата, сотрудника посольства Украины в Беларуси, МИД Украины также приняло решение об объявлении персоной нон грата и высылки дипломата белорусской стороны посольства Беларуси в Украине", - сказала она.
    По ее словам, первый секретарь посольства Беларуси в Украине уже покинул нашу страну.

    Александр Сивачук

    Источник: УНН

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