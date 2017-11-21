Украина выслала белорусского дипломата - МИД Опубликовано: Министерство иностранных дел Украины, учитывая ситуацию, которая сложилась вокруг украинского журналиста Павла Шаройко, а также выдворение из Беларуси украинского дипломата, приняло решение об объявлении персоной нон грата и высылку первого секретаря посольства Беларуси в Украине. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"В связи с ситуацией украинского журналиста Павла Шаройко и выдворением белорусской стороной украинского дипломата, сотрудника посольства Украины в Беларуси, МИД Украины также приняло решение об объявлении персоной нон грата и высылки дипломата белорусской стороны посольства Беларуси в Украине", - сказала она.

По ее словам, первый секретарь посольства Беларуси в Украине уже покинул нашу страну. Александр Сивачук Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

