Министерство иностранных дел Украины, учитывая ситуацию, которая сложилась вокруг украинского журналиста Павла Шаройко, а также выдворение из Беларуси украинского дипломата, приняло решение об объявлении персоной нон грата и высылку первого секретаря посольства Беларуси в Украине. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"В связи с ситуацией украинского журналиста Павла Шаройко и выдворением белорусской стороной украинского дипломата, сотрудника посольства Украины в Беларуси, МИД Украины также приняло решение об объявлении персоной нон грата и высылки дипломата белорусской стороны посольства Беларуси в Украине", - сказала она.
По ее словам, первый секретарь посольства Беларуси в Украине уже покинул нашу страну.
Александр Сивачук
Источник: УНН