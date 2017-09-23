Внематочная беременность Опубликовано: Примерно 1-2% всех беременностей (в том числе и после ЭКО) являются внематочными.



Встреча женской яйцеклетки и сперматозоида обычно происходит в маточной трубе. После этого оплодотворенная клетка должна подняться вверх, в матку, прикрепиться к ее стенке и развиваться в этом «домике», постепенно превращаясь в вашего долгожданного кроху. Внутренний ее слой рыхлый, содержит большое количество воды и питательных веществ, он легко разрушается зародышем, который при имплантации погружается в этот слой. Кроме того, именно здесь находятся клетки, которые вырабатывают вещества, останавливающие процесс проникновения зародыша. Сосуды стенки матки закручены спиралью, они легко пережимаются — так останавливается кровотечение, вызванное проникновением зародыша в стенку матки... Но иногда случается сбой. И оплодотворенная клетка начинает расти не в матке. Статистика утверждает, что такой случай бывает примерно один из ста. Именно такие случаи и называют «внематочная беременность». Как говорят медики, в 95% случаев внематочная беременность развивается в маточной трубе и лишь иногда — в шейке матки, брюшной полости или в яичнике. Также бывают ситуации, когда одновременно оплодотворяются две яйцеклетки, и одна из них начинает развиваться в полости матки, а другая в другом месте. Такая беременность называется гетеротопной. Обычно это происходит при искусственном оплодотворении.



Причины промаха

Внематочная беременность — вещь очень опасная. Конечно, шансов сохранить и выносить внематочную беременность нет. Она или замирает сама собой, поскольку яйцеклетка оказывается нежизнеспособной, или ее приходится прерывать.

И здесь на повестку дня, так сказать, выходит вопрос о диагностике. Ведь маточные трубы или шейка матки, в отличие от самой матки, не способны растягиваться. Поэтому, когда плодное яйцо вырастает до определенного размера, оно просто разрывает трубу, в которой закрепилось. Женщине это грозит кровотечением, болевым шоком, которые могут привести и к летальному исходу...

Осложняется внематочная беременность еще и тем, что вырезанная труба сильно сокращает возможности женщины в будущем стать матерью. Каковы же причины, вызывающие «промах» плодного яйца?

Первое — это хронические воспалительные заболевания половых органов, в результате которых возникают различные спайки, перетяжки в области матки и маточных труб. В подобных случаях нарушается нормальное функционирование репродуктивной системы, и происходят сбои, приводящие к внематочному закреплению оплодотворенной яйцеклетки. На фоне воспаления меняются свойства слизистой, выстилающей путь продвижения яйцеклетки. Кроме того, причиной внематочной беременности может стать нарушение функции яичников, что часто бывает следствием каких-либо нейроэндо-кринных нарушений. Также необходимо определить, нет ли определенных патологий в развитии самой яйцеклетки женщины, при которых нормальная беременность часто невозможна. Еще одна распространенная причина внематочной беременности — это различные хламидийные инфекции, поражающие участки маточных труб и вызывающие неспособность имплантации оплодотворенной яйцеклетки в матку. В этой связи чрезвычайно важным является соблюдение правил личной гигиены и надежная контрацепция в целях недопущения попадания инфекции. Предшествующие искусственные прерывания беременности — столь же часто встречающееся препятствие. Выскабливание слизистой оболочки матки, проводящееся при аборте, может вызвать изменение ее нормального строения. Часто после аборта развиваются воспалительные процессы в матке и прилегающих органах. Часто внематочная беременность случается при аномалиях развития маточных труб, хирургических вмешательствах на маточных трубах, из-за которых оказывается изменен естественный путь продвижения сперматозоидов и яйцеклетки.

Используя в качестве метода контрацепции внутриматочную спираль, имейте в виду, что, предотвращая маточную беременность, она создает условия для развития внематочной. В некоторых случаях наличие инородного тела в матке может стимулировать воспалительный процесс. И, наконец, еще одна причина — это искусственное оплодотворение или медикаментозная стимуляция зачатия, при которых меняется двигательная активность маточных труб, в нормальных условиях помогающая яйцеклетке перемещаться в сторону матки.

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