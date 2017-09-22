Колпаки на колеса

Автомобиль — это больше, чем сплав железа, наполненный разнообразными деталями. Это настоящее произведение искусства, которое способно не только поражать технической мощью, но и радовать внешним видом. Именно поэтому многие водители с особым вниманием стараются оформлять облик своей машины. На сайте вы можете выбрать автомобильную продукцию на любой вкус. Благодаря интернету заказывать товар стало гораздо проще и удобней!

Два в одном

Важное место в структуре машины занимают колеса. От того, насколько качественная шина, зависит устойчивость «железного коня» на дороге, а определённый внешний вид покрышкам способны придать специальные колпаки. Данное изделие — это не просто дополнение или аксессуар, это важная техническая деталь, выполняющая защитную функцию.

Колпаки примут на себя:

пыль;

грязь;

снег;

песок;

насекомых и прочие посторонние предметы, которые будут встречаться на пути.

После поездки вы можете с помощью обычной тряпки очистить их, и изделие будет выглядеть как новое.

Также купить колпаки на колеса рекомендуется, если вы хотите модернизировать дизайн покрышек. В ассортименте нашего интернет-магазина представлена продукция от разных брендов и в уникальных модификациях. Подобрав удачно изделие, вы сможете оформить продуманный и нестандартный экстерьер машины. Играйте с формами: придавайте авто плавности или делайте его вид более агрессивным.

Классификация и предназначение

Колёсные колпаки можно смело назвать начальным этапом тюнинга транспортного средства. По классификации они делятся на закрытые и открытые. Первые — это идеальное сочетание защитной и декоративной функции. Открытые модели позволяют улучшить охлаждение тормозной системы, что тоже немаловажно. Однако решающую роль при выборе сыграет внешний вид изделия. Увидев определённую модель, вы наверняка сможете сразу понять, как она будет смотреться в деле.

По форме колпаки бывают выпуклыми и плоскими. Первые более стильные, но хрупкие. Не забывайте обращать внимание на материал изготовления. Специалисты рекомендуют выбирать мягкий пластик: он отлично снижает количество ударов в динамике. В любом случае, если у вас возникают сомнения при анализе продукции — вы можете проконсультироваться у наших специалистов. Достаточно позвонить по телефону или написать на электронную почту.

В каталоге сайта представлены колпаки на колёса, начиная от R13 и заканчивая R16. Мы предоставляем выгодные условия заключения сделки. Есть возможность заказать товар оптом. Дополняя автомобиль аксессуаром, вы существенно улучшаете его внешний вид, а иногда и скрываете определённые дефекты на колёсах. В данном случае колпаки справятся лучше остальных приспособлений.

Бюджетный тюнинг

Изделие, помимо своего примечательного внешнего вида, имеет выгодную цену. Для Украины данный вопрос немаловажен, и наш интернет-магазин — один из немногих, который предоставляет продукцию хорошего качества недорого.

Покупая колпаки, вы не только подчеркнёте внешний вид авто, но и защитите колеса и тормозную систему. Так что подобная покупка — разумная инвестиция в будущее. Большинство современных производителей прибегает к небольшой хитрости, оформляя колпаки по дизайну литых дисков. Это способствует тому, что изделие выглядит потрясающе, удачно вписываясь в нынешние тенденции.



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