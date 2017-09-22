Как защитить глаза от солнца

Сам по себе темный цвет линз у очков проблему не решает. Необходимо удостовериться, что они не пропускают ультрафиолетовое излучение, иначе можно получить ожог сетчатки. Ведь естественная реакция зрачка на свет — сужение. А прикрытый темными очками, он, наоборот, расширяется. И если линзы некачественные, т. е. пропускают ультрафиолет, то глаз получает еще большую, чем без очков, дозу излучения. О полной защите от вредных лучей говорят надписи на этикетках — UV100% или UV400.

Юг в черном цвете. Классические солнцезащитные очки — коричневые или серые. Но есть и голубые, розовые, оранжевые, желтые… Коричневые или серые годятся для любых климатических поясов и имеют пять степеней затемнения — от 0 до 4. Например, четвертая категория (практически черная линза) пропускает лишь 3−8% видимого света и нужна для морских или горнолыжных курортов, где солнечные лучи отражаются от поверхности воды, снега. Для центральных широт России подойдут очки 2−3−й категорий, а для Сочи или, например, Турции — 3−4−й. Цветные очки тоже покрыты защитным слоем и ультрафиолет не пропустят, но в яркий солнечный денек в светло-розовых очках вы все равно будете щуриться. Розовые очки приятно преображают действительность, но значительно искажают цветовую гамму.

Зеленый цвет успокаивает. А в голубых линзах теряется четкость изображения, и они немного больше пропускают не особо полезный сине-фиолетовый свет. Хотя выглядят такие очки очень стильно. Желтые линзы, наоборот, усиливают контрастность, четкость окружающих предметов, их даже рекомендуют водителям. А в принципе, как считает старший научный сотрудник НИИ глазных болезней им. Гельмгольца Ольга ПРОСКУРИНА, «цвет солнцезащитных линз не имеет особого значения, выбирайте, в каких вам комфортнее». Для тех, кто носит очки постоянно, лучше всего подойдут очки-«хамелеоны», снабженные фотохромными линзами, реагирующими на уровень освещенности: чем ярче свет, тем темнее очки, и наоборот. Но имейте в виду, что очки с пластиковыми линзами через несколько лет могут «уставать», то есть их способность к затемнению и просветлению снижается. А для автомобилистов очки-«хамелеоны» практически не годятся: затемнение фотохромных линз происходит под действием ультрафиолетовых лучей, а стекло автомобиля их поглощает

medicus.ru