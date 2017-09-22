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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Белки: строим мышцы
    Опубликовано: 2017-09-22 21:24:03
    Белки — это строительный материал, за счет которого происходит самообновление тканей и клеток в организме. Эти сложные органические вещества распадаются на аминокислоты, попадая под воздействие пищеварительных соков в кишечнике, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
     
    Некоторые аминокислоты синтезируются в вашем организме самостоятельно (заменимые), а некоторые обязательно должны поступать с пищей извне (незаменимые). Незаменимые аминокислоты содержаться в большом количестве в продуктах животного происхождения (мясо, рыба, молоко, творог, сыр, яйца), и полностью отсутствуют или содержатся в минимальных дозах в белках растительных продуктах.

    Основные функции белков

    Пластическая

    На белки приходится около 15-20% сырой массы различных тканей, также они являются основным строительным материалом клетки, ее органоидов и межклеточного пространства. Поэтому, для увеличения мышечной массы необходимо употреблять в пищу значительное количество белка.

    Гормональная

    Значительная часть гормонов человека по своей природе является белками, или полипептидами. К числу таких гормонов в первую очередь относятся инсулин, гормоны гипофиза.

    Каталическая

    Белки являются основным компонентом всех известных ферментов, регулирующих жизнедеятельность организма.

    Транспортная

    Белки учувствуют в транспорте кровью кислорода, липидов, углеводов, некоторых витаминов, гормонов, лекарственных и других веществ.

    Специфичная

    Чрезвычайно разнообразна и уникальна роль отдельных белков, обеспечивающих тканевую индивидуальность и видовую специфичность. Эта роль лежит в основе иммунитета и проявлений аллергии.

    Много внимания уделяется вопросу о количестве белка, которое должно присутствовать на вашем столе, т.к. избыточное его количество может неблагоприятно сказаться на здоровье, в то время как недостаток белка еще более опасен. Он приводит к:

    • снижению интеллекта;
    • структурному и функциональному изменению всех органов;
    • угнетению детородной функции;
    • атрофии мышц;
    • накоплению недоокисленных продуктов обмена веществ;
    • дистрофии и распаду психической деятельности;
    • снижению иммунитета.

    Основная масса азота пищи приходится именно на белки, так как именно они, в отличие от жиров и углеводов, содержат азот. После распада белков в организме, содержащийся в них азот выделяется вместе с мочой. Если вы получаете нужное вам количество белка, то ваш организм находится в состоянии азотистого равновесия, то есть количество поступившего азота, равно количеству выведенного. И это — идеальное состояние для вас.

    Но это равновесие нарушается в случае, если ваш организм испытывает недостаток белка: количество выведенного азота превышает количество поступившего. Да-да.. именно превышает. Избыток азота в моче появляется за счет запасов белка вашего же организма. В первую очередь в расход идет белок, хранившийся в печени, а затем в ход идут мышцы и другие органы. Именно поэтому, при диетах, предусматривающих недостаточное количество белка, вес теряется в основном за счет мышечных тканей.

    Так сколько же белка нужно вашему организму?

    Проведя многочисленные исследования на эту тему, ученые пришли к выводу, что оптимальные нормы белка колеблются в зависимости от пола, возрастной категорий, степени двигательной активности человека и еще многих факторов.

    Что касается вас — представителя силовых видов спорта, цель определена: не менее 2 гр белка на килограмм собственного веса. И, что немаловажно, весь этот белок необходимо равномерно распределить на пять-семь приемов пищи, так как за один раз организм способен усвоить не более 30-50 г белка. Также желательно, чтобы в вашей порции одновременно присутствовали и углеводы.

    sportzal.com

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