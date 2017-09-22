Вечно молодой: советы

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что спортсмены выглядят моложе своих лет? Ученые провели исследование желез организма атлетов, отвечающих за секрецию жизненно важных гормонов.

Главным объектом изучения был гипофиз — железа, являющаяся частью головного мозга. Гипофиз секретирует гормон роста и адренокортикотропин — гормон, который в свою очередь вызывает выделение в кровь адреналина. Ученые установили, что у спортсменов гипофиз трудится куда больше, чем у обычных людей. Этим объясняется более высокий уровень в крови всех выделяемых им гормонов. Между тем, это не приводит к усилению секреции адреналина — «гормона старения».

Чувствительность желез, выделяющих адреналин в ответ на секрецию гипофизом адренокортикотропина, у атлетов оказалась пониженной. Что же касается моложавого вида, то, по мнению ученых, это результат усиленной работы гипофиза. В ответ на повышенную секрецию гормонов в организме спортсменов образуется больше DHEA — соединения, которое называют «гормоном молодости».

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