Заказываем качественные пакеты от «МПАК»

Какими должны быть качественные пакеты

Вопросам изготовления тары и упаковки достаточно редко уделяют то внимание, которого они заслуживают. Между тем, их роль в обеспечении сохранности всех видов товаров и изделий при транспортировке и хранении весьма велика. В последние десятилетия всё более широкое применение находит такой вид упаковки как пакеты из полиэтилена. Они применятся в промышленности, на транспорте, в быту. Всё чаще конечные потребители заказывают их изготовление с нанесением собственного логотипа.

Производство полиэтиленовых пакетов

Подробно процесс изготовления пакетов современного образца во всех деталях обрисован на сайте mpak.ua, принадлежащем украинской производственной компании «МПАК», как раз и специализирующейся на производстве подобной продукции. В ассортименте фирмы:

• пластиковые пакеты (мусорные, бытовые, биоразлагаемые и пр.);

• рулонная упаковка;

• пластиковая плёнка «МПАК»;

• вкладыши;

• мешки и пр. изделия.

Вся продукция может выпускаться в рамках принятых в современном народном хозяйстве параметров или изготовляться под индивидуальные заказы, согласно указаниями потребителя. По пожеланиям заказчика на изделия может наноситься необходимый логотип или любая другая символика или рекламная информация.

Особую сферу представляет производство упаковки, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами – мясом, хлебобулочными изделиями и др. К этой продукции предъявляются особо жёсткие гигиенические и экологические требования, которые компания строго и тщательно выполняет.

В качестве исходного материала, идущего на изготовление всей продукции, используются два вида полиэтилена:

1. «LDPE» (гладкий, высокого давления).

2. «HDPE» («шуршащий, низкого давления).

Обе разновидности отличаются эластичностью, демонстрируют высокие показатели прочности и достаточную для подобных изделий долговечность. К тому же, стоимость полиэтилена невелика, что делает его идеальным выбором в качестве материала для изготовления одноразовых изделий или изделий с ограниченным сроком применения. Кроме полиэтилена в производстве используются различные красители, безопасные для человеческого здоровья и некоторые виды биоразлагаемых веществ.

На предприятии задействовано высокотехнологичное обрабатывающее оборудование последнего поколения, выполняющее особо качественную экструзию и сварку, на котором работают прошедшие профильное обучение специалисты.

