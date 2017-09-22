Хорватия хочет помочь Украине в реализации минских соглашений

Премьер Хорватии напомнил, что его страна была реципиентом миссий ООН, и высказал готовность помочь в реинтеграции оккупированных территорий.

Хорватия готова поделиться с Украиной своим опытом реинтеграции ранее оккупированных территорий. Об этом заявил во время выступления на Генассамблее ООН премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает Укринформ.

"Одной из самых успешных миротворческих миссий была UNTAES - Временная администрация ООН для Восточной Славонии, которая окончилась в январе 1998 года мирной реинтеграцией наших ранее оккупированных территорий", - напомнил премьер Хорватии.

"Мы предлагаем уникальное ноу-хау и своей огромный опыт в качестве полезного дополнительного вклада в усилия международного сообщества в подобных случаях, таких, как имплементация минских соглашений в Украине, где мы можем провести много параллелей", - заявил он.

Пленкович также напомнил, что Хорватия была реципиентом помощи по безопасности, в том числе, нескольких миссий ООН.

19 сентября сообщалось, что Хорватия поможет Украине в реабилитации военных, пострадавших во время участия в боевых действия в Донбассе.

ЛIГАБiзнесIнформ