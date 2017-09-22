Еврокомиссия ужесточит наказания за преступления с криптовалютой

Европейская комиссия пересмотрит наказания, за преступления связанные с криптовалютой.

Европейского союза готовит новую директиву, посвященную цифровым преступлениям, она также будет связана с созданием европейского агентства кибербезопасности, пишет CoinDesk.

В директиву включено предложение усилить наказание для тех, кто связан с киберпреступлениями, включая нападения с помощью вымогательства.

"Предлагаемая директива укрепит способность правоохранительных органов бороться с этой формой преступности, также позволит расширить сферу охвата преступлений, связанных с информационными системами, использующих различные платежные операции, включая транзакции виртуальных валют", - говорится в пояснении Комиссии.

Возможные изменения в правилах ЕС, касающиеся криптовалют, могут выходить за рамки преступлений, связанных с вымогательством, о чем свидетельствуют аналогичные документы в свободном доступе. В отдельном пресс-релизе, в котором излагаются "безналичное мошенничество" в ЕС, указано, что действующее законодательство не оснащено инструментами привлечения к ответственности за преступления, связанные с технологиями.

"Действующие правила о криминализации неденежного мошенничества изложены в Рамочном решении 2001/413/JHA Совета, действующем с 2001 года", - говорится в документе. "Стало ясно, что эти правила больше не отражают сегодняшние реалии и не в достаточной мере учитывают новые вызовы и технологические разработки, такие как виртуальные валюты и мобильные платежи".

ЛIГАБiзнесIнформ