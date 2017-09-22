Расходы на налоговиков в 2018 году намерены увеличить на 45%

На фискальную службу в следующем году намерены потратить из бюджета практически 12 млрд гривень.

Кабинет министров в следующем году предлагает увеличить расходы для Государственной фискальной службы до 11,8 млрд грн. Это на 45% больше, чем предусмотрено на 2017 год.

"Эти средства позволят продолжать реформирование службы и обеспечить зарплаты для сотрудников достойного уровня", — цитирует исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана пресс-служба налоговой.

В фискальной службе сообщают, что уже объявили тендеры на закупку технического оснащения для пунктов пропуска. Их к концу года оборудуют системами видеонаблюдения, сканерами и весовыми комплексами.

Кроме того, налоговая намерена развивать ИТ-технологий и переводить все сервисы в электронный вид.

"До конца года мы намерены в полном объеме запустить Электронный кабинет, — сообщают в ГФС. — Сейчас свыше 80% услуг предоставляется в режиме онлайн. Мы заканчиваем аудит ИТ-систем. Недавно в электронном кабинете мы предоставили доступ плательщикам НДС к данным Единого реестра налоговых накладных в режиме реального времени. Бизнес может просматривать данные о зарегистрированных и остановленных налоговых декларациях, а также о результатах комиссии".

Бюджет также предусматривает рост расходов на оплату труда сотрудникам службы.

Напомним, Кабинет министров 15 сентябре внес на рассмотрение парламента проект госбюджета на 2018 год. Документ предусматривает доходы на уровне свыше 877 млрд грн (это на 13,7% больше, чем на 2017 год), а расходы на сумму 948 млрд грн (рост на 12,7%).

Инф. delo.ua