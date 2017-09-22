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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Жителей Киева посчитают и внесут в реестр
    Опубликовано: 2017-09-22 11:00:09

    За электронную систему Единого реестра проголосовали 97 депутатов Киевсовета.

    Киевский городской совет утвердил электронную систему Единого реестра зарегистрированных в городе жителей. За такое решение проголосовало 97 депутатов, сообщается на сайте Киевсовета.

    Теперь за ведение реестра киевлян будет отвечать департамент по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации (КГГА), а за его создание и администрирование вместо аппарата КГГА — департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.

    Согласно проекту Положения реестр должен быть интегрирован с Единым государственным демографическим реестром, системой "Единый WEB-портал административных услуг города Киева" и прочими ресурсами.

    В реестре будет содержаться информация о всех зарегистрированных киевлянах (паспортные данные, место регистрации, идентификационный код).

    Предполагается, что при этом киевляне смогут через Интернет получать справку о месте своей регистрации, сниматься с регистрации и менять адрес регистрации проживания.

    Информация реестра должна будет иметь комплексную систему защиты, доступ к нему, кроме чиновников Киевгорадминистрации, будут также иметь нотариусы.

    Напомним, в мае Киевская городская государственная администрация разработала электронную систему Единого реестра зарегистрированных в городе жителей.

    Инф. delo.ua

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