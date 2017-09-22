Грызуны, которым давали большие количества протеинов, демонстрировали морфологические изменения в печеночных митохондриях, которые мопт оказаться патологическими. Однако, по данным Йорда и др. (Jorda et al), печень отвечает на увеличение протеина в рационе увеличением размера нормально функционирующей митохондрии. Более того, соотношение количества аминокислот с разветвленной цепочкой к ароматическим аминокислотам при этом также увеличивалось, свидетельствуя об отсутствии у подопытных животных печеночной недостаточности. Авторы сделали вывод, что, «…увеличение содержания протеинов в рационе приводит к быстрому увеличению некоторых показателей гепатоцитов… Представленные результаты являются наглядным примером того, как гепатоциты приспосабливаются к продолжительным метаболическим стрессам…»
Далее, катаболизм протеинов при заболевании печени увеличивается, и недостаток протеинов в рационе способен усугубить этот процесс. При алкоголическом циррозе печени высококалорийная диета с высоким содержанием протеинов способствовала улучшению функции печени и снижала риск летального исхода. Во время одного из исследований данного результата удалось достичь благодаря добавлению к обычному суточному рациону 60 г протеина и 1 600 ккал в течение первых 30 дней, с последующим снижением до 45 г протеина и 1 200 ккал в течение следующих 60 дней.