Протеин, физические нагрузки и старение

Старение организма связано с существенными изменениями в строении тела. Ярким проявлением этих изменений является возрастная потеря мышечной массы, называемая саркопенией. Также в пожилом возрасте наблюдается увеличение общего содержания жира (как подкожного, так и висцерального) в составе тела.

Причиной саркопении являются различные физиологические изменения, связанные с процессом старения организма. Среди них: снижение уровня физической активности, изменение эндокринных функций (уменьшение выработки тестостерона, гормона роста и эстрогена), резистентность тканей к инсулину и увеличение потребности в пищевых белках, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Рекомендуемые нормы потребления белка — Recommended Daily Allowances (нормы потребления питательных веществ, рекомендованные американской Организацией по контролю за продуктами питания и лекарствами -RDA) — для здоровых мужчин и женщин составляют 0,8 г/кг в сутки при постоянном снижении количества выводимого с мочой азота и уменьшении мышечной массы тела. Несмотря на то, что многие пожилые люди следуют данным рекомендациям и потребляют достаточное количество белков, немалое их количество страдает от отсутствия аппетита, в результате чего реальное потребление белков не дотягивает до норм RDA, что часто ведет к увеличению темпов прогрессирования саркопении.

Важным средством противодействия развитию саркопении являются силовые тренировки. Благодаря им увеличивается мышечная масса, в первую очередь — за счет увеличения количества сократительных белков. Механизмы, с помощью которых механические силовые упражнения стимулируют увеличение синтеза РНК и последующее увеличение производства белков организма, до конца не изучены. Однако, как показали исследования, в результате выполнения эксцентрических движений во время силовых тренировок происходят ультраструктурные повреждения мышц (микроскопические надрывы сократительных белков мышечных клеток), что приводит к увеличению интенсивности белкового обмена в мышечной ткани. Данные микротравмы вызывают развитие целого каскада метаболических процессов, сходного с острой фазой воспалительной реакции организма и включают в себя активацию комплемента, мобилизацию нейтрофилов, усиление циркуляции интерлейкина-1 в скелетных мышцах, накопление макрофагов в мышечной ткани, а также увеличение синтеза и распада белков мышц. В то время как упражнения на выносливость усиливают окисление незаменимых аминокислот и увеличивают потребность в пищевых белках, упражнения на сопротивление приводят к снижению вывода азота из организма, что снижает потребность организма в пищевых белках. Такое повышение эффективности использования белков организмом может иметь важное значение при болезнях, вызывающих истощение, например ВИЧ и раке, а также для пожилых людей, страдающих саркопенией.

Исследования показали, что увеличение потребления белков (до 1,6 г/кг в сутки) усиливает гипертрофическую реакцию мышц на силовые упражнения. Также было доказано, что у пожилых людей потребление протеиново-калорийных пищевых добавок в дополнение к обычному рациону было связано с увеличением мышечной массы и силовых показателей в отличие от контрольной группы, принимавшей плацебо.

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