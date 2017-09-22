Нужны ли добавки Опубликовано: Сейчас на полках магазинов спортивного питания можно увидеть помимо банок с протеинами ряды различных баночек с загадочными названиями: z..., force..,ZMA,.., и т. д. и т. п. Как в них разобраться обычному человеку? Спортивное питание нужно любому, но нужно ли футболисту то же, что и бодибилдеру? Давайте разберемся. Вот несколько основных групп, на которые делятся все эти добавки: прогормоны: соединения, предшествующие лекарственным формам (гормонам человека), разрешены в свободную продажу (в отличие от гормонов, которые можно купить только в аптеке и только по рецепту). Усиливают выработку тестостерона. Методика приема прогормонов должна подбираться самим спортсменом индивидуально.

соединения, предшествующие лекарственным формам (гормонам человека), разрешены в свободную продажу (в отличие от гормонов, которые можно купить только в аптеке и только по рецепту). Усиливают выработку тестостерона. Методика приема прогормонов должна подбираться самим спортсменом индивидуально. комплексы, усиливающие выработку тестостерона: «Tribulus»-экстракт растения Tribulus Terrestris, повышающий потенцию (либидо) и увеличивающий выработку собственного тестостерона в организме (на 40-50%), «ZMA»- цинко-магниевый комплекс. Цинк имагний вмеcnt d определенных пропорциях также повышают выработку собственного тестостерона. Очень нужные комплексы для всех спортсменов!А также мужчинам старше 40 лет, т.к в этом возрасте выработка тестостерона в мужском организме начинает снижаться.

«Tribulus»-экстракт растения Tribulus Terrestris, повышающий потенцию (либидо) и увеличивающий выработку собственного тестостерона в организме (на 40-50%), «ZMA»- цинко-магниевый комплекс. Цинк имагний вмеcnt d определенных пропорциях также повышают выработку собственного тестостерона. Очень нужные комплексы для всех спортсменов!А также мужчинам старше 40 лет, т.к в этом возрасте выработка тестостерона в мужском организме начинает снижаться. комплексы, подавляющие выработку эстрогена: женского полового гормона и «помогающие» организму справиться с последствиями курса анаболических стероидов (ну, чтобы не было прыщей, потенция как в 18 лет!). Эти комплексы нужны только тем, кто активно применяет анаболики, в основном это бодибилдеры и пауэрлифтеры. Побочные эффекты: эстроген в мужском организме помогает умственной деятельности и при сильном подавлении действия эстрогена человек становится заторможенным.

женского полового гормона и «помогающие» организму справиться с последствиями курса анаболических стероидов (ну, чтобы не было прыщей, потенция как в 18 лет!). Эти комплексы нужны только тем, кто активно применяет анаболики, в основном это бодибилдеры и пауэрлифтеры. Побочные эффекты: эстроген в мужском организме помогает умственной деятельности и при сильном подавлении действия эстрогена человек становится заторможенным. комплексы-заменители анаболических стероидов: наука ушли далеко вперед и сегодня эти комплексы реально «работают»! Они увеличива-ют силу, выносливость, объем мускулатуры! Например, комплексы, содержащие Экдистерон. Не надо приобретать бесполезные дешевые отечественные комплексы — Экдистен и подобные. Отлично работают препараты, вающие задержку азота в организме (N02). Многие американские фирмы обязательно имеют в своем ассорт, подобные препараты.

наука ушли далеко вперед и сегодня эти комплексы реально «работают»! Они увеличива-ют силу, выносливость, объем мускулатуры! Например, комплексы, содержащие Экдистерон. Не надо приобретать бесполезные дешевые отечественные комплексы — Экдистен и подобные. Отлично работают препараты, вающие задержку азота в организме (N02). Многие американские фирмы обязательно имеют в своем ассорт, подобные препараты. отдельные аминокислоты: аминокислотные комплексы помогают организму тренирующегося спортсмена вырабатывать более 50000 белков и 15000 энзимов, включая пищеварительные энзимы. При приеме аминокислот наблюдается эффект жиросжигания, обмен веществ усиливается, что помогает приросту сухой мышечной массы, увеличению выносливости, повышению иммунитета!

аминокислотные комплексы помогают организму тренирующегося спортсмена вырабатывать более 50000 белков и 15000 энзимов, включая пищеварительные энзимы. При приеме аминокислот наблюдается эффект жиросжигания, обмен веществ усиливается, что помогает приросту сухой мышечной массы, увеличению выносливости, повышению иммунитета! антиоксидантные комплексы: в основном это витамины А, С, Е, причем А и Е — жирорастворимые витамины, т.е. принимать их нужно только вместе с жиром. Также антиоксидантными комплексами являются глютамин и таурин, альфа-липоевая кислота. Антиоксидантные комплексы крайне важны — они помогают организму справиться с неблагоприятным воздействием окружающей среды: выхлопные газы, плохая экология -все это действует на организм как окислители, как ржавчина на металл, разрушая его. Антиоксиданты нужны всем, а уж спортсменам в первую очередь!

в основном это витамины А, С, Е, причем А и Е — жирорастворимые витамины, т.е. принимать их нужно только вместе с жиром. Также антиоксидантными комплексами являются глютамин и таурин, альфа-липоевая кислота. Антиоксидантные комплексы крайне важны — они помогают организму справиться с неблагоприятным воздействием окружающей среды: выхлопные газы, плохая экология -все это действует на организм как окислители, как ржавчина на металл, разрушая его. Антиоксиданты нужны всем, а уж спортсменам в первую очередь! антикатаболические комплексы: комплексы, предотвращающие разрушение мышечной ткани под воздействием гормона кортизола, что сопутствует интентенсивным тренировкам. Это ВСАА — три незаменимые аминокислоты — лейцин, валин и изолейцин, которые вы не получите с пищей. Кстати, ВСАА повышают также уровень гормона роста (IGF-1). Необходимы всем тренирующимся спортсменам.

комплексы, улучшающие усвоение протеина и восстанавливающие мышцы: это комплексы, включающие в свой состав метоксиизофлавоны — растительные экстракты. Метоксиизофлавоны входят в состав многих комплексов, являясь суперзаменителями анаболическим стероидам!!!

это комплексы, включающие в свой состав метоксиизофлавоны — растительные экстракты. Метоксиизофлавоны входят в состав многих комплексов, являясь суперзаменителями анаболическим стероидам!!! энзимные комплексы: входят в состав некоторых протеинов и витаминно-минеральных комплексов. Энзимные комплексы помогают пищеварению, улучшают обмен веществ, повышают иммунитет.

входят в состав некоторых протеинов и витаминно-минеральных комплексов. Энзимные комплексы помогают пищеварению, улучшают обмен веществ, повышают иммунитет. комплексы для суставов и связок: реально лечат!!! При многих проблемах с суставами и связками можно не идти к врачу — все равно будут назначены либо отдельные ингредиенты таких комплексов, либо сами комплексы в целом.

реально лечат!!! При многих проблемах с суставами и связками можно не идти к врачу — все равно будут назначены либо отдельные ингредиенты таких комплексов, либо сами комплексы в целом. витаминно-минеральные комплексы: такие в аптеках не продаются! Дело в том, что витамины и минералы должны усваиваться организмом в определенной последовательности — например, витамин В12,усвоившись вначале, подавляет усвоение всех остальных витаминов группы В. Фирмы, производящие витамины для спортсменов изготавливают их многослойными, где каждый витамин или микроэлемент будет усваиваться в определенной последовательности, наилучшей для организма! К тому же, спортсменам нужны несколько другие витамины и минералы, чем людям, ведущим обычный, малоактивный образ жизни, да и дозировки выше. Все эти условия просчитываются специалистами в спортивном питании, в результате чего создаются витаминно-минеральные комплексы, рассчитанные на людей, ведущих активный образ жизни. Витаминно-минеральные комплексы необходимо принимать круглый год, несколько снижая (но не отказываясь совсем!) лишь летом, когда много фруктов и овощей. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

