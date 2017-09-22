Сейчас на полках магазинов спортивного питания можно увидеть помимо банок с протеинами ряды различных баночек с загадочными названиями: z..., force..,ZMA,.., и т. д. и т. п. Как в них разобраться обычному человеку? Спортивное питание нужно любому, но нужно ли футболисту то же, что и бодибилдеру? Давайте разберемся.
Вот несколько основных групп, на которые делятся все эти добавки:
- прогормоны: соединения, предшествующие лекарственным формам (гормонам человека), разрешены в свободную продажу (в отличие от гормонов, которые можно купить только в аптеке и только по рецепту). Усиливают выработку тестостерона. Методика приема прогормонов должна подбираться самим спортсменом индивидуально.
- комплексы, усиливающие выработку тестостерона: «Tribulus»-экстракт растения Tribulus Terrestris, повышающий потенцию (либидо) и увеличивающий выработку собственного тестостерона в организме (на 40-50%), «ZMA»- цинко-магниевый комплекс. Цинк имагний вмеcnt d определенных пропорциях также повышают выработку собственного тестостерона. Очень нужные комплексы для всех спортсменов!А также мужчинам старше 40 лет, т.к в этом возрасте выработка тестостерона в мужском организме начинает снижаться.
- комплексы, подавляющие выработку эстрогена: женского полового гормона и «помогающие» организму справиться с последствиями курса анаболических стероидов (ну, чтобы не было прыщей, потенция как в 18 лет!). Эти комплексы нужны только тем, кто активно применяет анаболики, в основном это бодибилдеры и пауэрлифтеры. Побочные эффекты: эстроген в мужском организме помогает умственной деятельности и при сильном подавлении действия эстрогена человек становится заторможенным.
- комплексы-заменители анаболических стероидов: наука ушли далеко вперед и сегодня эти комплексы реально «работают»! Они увеличива-ют силу, выносливость, объем мускулатуры! Например, комплексы, содержащие Экдистерон. Не надо приобретать бесполезные дешевые отечественные комплексы — Экдистен и подобные. Отлично работают препараты, вающие задержку азота в организме (N02). Многие американские фирмы обязательно имеют в своем ассорт, подобные препараты.
- отдельные аминокислоты: аминокислотные комплексы помогают организму тренирующегося спортсмена вырабатывать более 50000 белков и 15000 энзимов, включая пищеварительные энзимы. При приеме аминокислот наблюдается эффект жиросжигания, обмен веществ усиливается, что помогает приросту сухой мышечной массы, увеличению выносливости, повышению иммунитета!
- антиоксидантные комплексы: в основном это витамины А, С, Е, причем А и Е — жирорастворимые витамины, т.е. принимать их нужно только вместе с жиром. Также антиоксидантными комплексами являются глютамин и таурин, альфа-липоевая кислота. Антиоксидантные комплексы крайне важны — они помогают организму справиться с неблагоприятным воздействием окружающей среды: выхлопные газы, плохая экология -все это действует на организм как окислители, как ржавчина на металл, разрушая его. Антиоксиданты нужны всем, а уж спортсменам в первую очередь!
- антикатаболические комплексы: комплексы, предотвращающие разрушение мышечной ткани под воздействием гормона кортизола, что сопутствует интентенсивным тренировкам. Это ВСАА — три незаменимые аминокислоты — лейцин, валин и изолейцин, которые вы не получите с пищей. Кстати, ВСАА повышают также уровень гормона роста (IGF-1). Необходимы всем тренирующимся спортсменам.
- комплексы, улучшающие усвоение протеина и восстанавливающие мышцы: это комплексы, включающие в свой состав метоксиизофлавоны — растительные экстракты. Метоксиизофлавоны входят в состав многих комплексов, являясь суперзаменителями анаболическим стероидам!!!
- энзимные комплексы: входят в состав некоторых протеинов и витаминно-минеральных комплексов. Энзимные комплексы помогают пищеварению, улучшают обмен веществ, повышают иммунитет.
- комплексы для суставов и связок: реально лечат!!! При многих проблемах с суставами и связками можно не идти к врачу — все равно будут назначены либо отдельные ингредиенты таких комплексов, либо сами комплексы в целом.
- витаминно-минеральные комплексы: такие в аптеках не продаются! Дело в том, что витамины и минералы должны усваиваться организмом в определенной последовательности — например, витамин В12,усвоившись вначале, подавляет усвоение всех остальных витаминов группы В. Фирмы, производящие витамины для спортсменов изготавливают их многослойными, где каждый витамин или микроэлемент будет усваиваться в определенной последовательности, наилучшей для организма! К тому же, спортсменам нужны несколько другие витамины и минералы, чем людям, ведущим обычный, малоактивный образ жизни, да и дозировки выше. Все эти условия просчитываются специалистами в спортивном питании, в результате чего создаются витаминно-минеральные комплексы, рассчитанные на людей, ведущих активный образ жизни. Витаминно-минеральные комплексы необходимо принимать круглый год, несколько снижая (но не отказываясь совсем!) лишь летом, когда много фруктов и овощей.