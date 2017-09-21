Зростають ціни? Треба нарощувати платоспроможність людей Опубликовано: Зростання цін на продукти харчування, як і інші товари, є дуже серйозною соціальною проблемою, яка має безпосередній вплив на економіку: звужується внутрішній ринок – зникають стимули для зростання виробництва. За прогнозами Нацбанку, інфляція на кінець цього року мала складати близько 8%, однак вже нині добігає 16,2 %. Про це президент УСПП Анатолій Кінах заявив в ефірі одної з українських радіостанцій.

«Середня українська родина витрачає до 70% доходів на харчування, транспорт і оплату послуг ЖКХ, тобто за звичайне підтримання життєдіяльності платить досить велику ціну. Не дивно, що за даними ООН до 60 % наших співвітчизників знаходяться на межі бідності. Для них нинішнє зростання вартості продукції АПК може стати дуже болючим», – наголосив він.

На процеси зростання вартості товарів, на його думку, впливає багато факторів. В структурі українського експорту майже 47% займає аграрна сировина (ще 20% – це метал і руда, також сировинні продукти). Намагання нарощувати продаж товарів за кордон без створення високої доданої вартості призводить до посилення деіндустріалізації, перетворення нашої країни в сировинний придаток розвинутого світу, падіння платоспроможності населення. Для людей з низькою платоспроможністю будь-які коливання цін стають чутливими.

В країні немає вагомих антимонопольних заходів, прозорого конкурентного середовища, суди не здатні захистити права та інтереси чесних виробників, промисловців і підприємців.

Президент УСПП навів приклад, коли уряд два місяці тому скасував державне регулювання цін на соціальні продовольчі товари. Для країни з розвинутою ринковою економікою, високий рівнем життя людей таке було б цілком виправданим. Але в наших умовах ця передчасна новація вплинула лише на зростання цін. Саме такі фактори у сукупності і складають цінову ситуацію на ринку продовольчих та споживчих товарів.

«Нас як ділову організацію соціально відповідального бізнесу турбує, як інфляція відбивається на найбідніших. Ми давно говоримо про необхідність адресного соціального захисту, більш раціонального, контрольованого і ефективного розподілу тих бюджетних ресурсів, які хоча й не є великими, все ж таки можуть допомогти знизити тиск на сімейні кошториси як в питаннях цін на харчування, так і тарифів на комунальні послуги», – нагадав Анатолій Кінах.

Він ще раз підкреслив, що платоспроможність населення й економічний розвиток є сполученими сосудами, які досить залежні один від одного. Засоби, які вкладені в ріст економіки, обов’язково призведуть до зростання заможності людей, а висока покупна здібність населення стане стимулом подальшого економічного стрибка. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

