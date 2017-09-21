Антипригарная посуда способствует бесплодию

Американские исследователи пришли к выводу, что некоторые из химикатов, широко распространенных в быту современного человека, способствуют бесплодию у женщин.

Речь идет о перфторуглеродных химикатах, которые используются в производстве водо- и жироотталкивающей пищевой упаковки, сковородок, одежды, ковровых покрытий и других предметов обихода.

На протяжении многих лет перфторуглероды, позволяющие эффективно бороться с грязью и жиром, считались абсолютно безвредными.

Однако сейчас специалисты из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе впервые установили взаимосвязь между этими веществами и женским бесплодием.

Этот вывод был сделан на основе исследования 1240 беременных женщин в Дании. Ученые измеряли уровень двух наиболее распространенных перфторуглеродов в их крови. Женщин также спрашивали о том, насколько быстро им удалось забеременеть.

В результате была выявлена взаимосвязь между уровнем перфторуглеродов в крови и проблемами с зачатием.

При этом руководивший исследованием профессор Йорн Олсен считает, что парам, пытающимся зачать ребенка, очень сложно избежать контакта с перфторуглеродами.

«С этим особенно ничего и не сделаешь, — говорит он. — От перфторуглеродов очень сложно избавиться и они остаются в организме очень надолго. Вероятно, в будущем станет возможно найти им замену».

Пока что не ясно, каким именно образом перфторуглероды влияют на человеческий организм.

Один из исследователей Чуньюань Фэй говорит, что женщины, наиболее подверженные контакту с перфторуглеродами, чаще жаловались на нерегулярный менструальный цикл, что может свидетельствовать о влиянии химикатов на гормоны.

Британские ученые настаивают на необходимости дальнейших исследований для подтверждения связи между наличием этих соединений и бесплодием у женщин.Американские исследователи пришли к выводу, что некоторые из химикатов, широко распространенных в быту современного человека, способствуют бесплодию у женщин.

Речь идет о перфторуглеродных химикатах, которые используются в производстве водо- и жироотталкивающей пищевой упаковки, сковородок, одежды, ковровых покрытий и других предметов обихода.

На протяжении многих лет перфторуглероды, позволяющие эффективно бороться с грязью и жиром, считались абсолютно безвредными.

Однако сейчас специалисты из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе впервые установили взаимосвязь между этими веществами и женским бесплодием.

Этот вывод был сделан на основе исследования 1240 беременных женщин в Дании. Ученые измеряли уровень двух наиболее распространенных перфторуглеродов в их крови. Женщин также спрашивали о том, насколько быстро им удалось забеременеть.

В результате была выявлена взаимосвязь между уровнем перфторуглеродов в крови и проблемами с зачатием.

При этом руководивший исследованием профессор Йорн Олсен считает, что парам, пытающимся зачать ребенка, очень сложно избежать контакта с перфторуглеродами.

«С этим особенно ничего и не сделаешь, — говорит он. — От перфторуглеродов очень сложно избавиться и они остаются в организме очень надолго. Вероятно, в будущем станет возможно найти им замену».

Пока что не ясно, каким именно образом перфторуглероды влияют на человеческий организм.

Один из исследователей Чуньюань Фэй говорит, что женщины, наиболее подверженные контакту с перфторуглеродами, чаще жаловались на нерегулярный менструальный цикл, что может свидетельствовать о влиянии химикатов на гормоны.

Британские ученые настаивают на необходимости дальнейших исследований для подтверждения связи между наличием этих соединений и бесплодием у женщин.

sportzal.com