В британских университетах отказываются от нетрадиционной медицины

Несколько британских университетов отказались от преподавания курсов нетрадиционной медицины в том виде, как это делается сейчас, пишет газета The Times. На данный момент инициативу поддержали три учебных заведения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

При этом Университет Софорда прекратил набор студентов на подобные направления, а Вестминстерский университет объявил, что усилит «научную составляющую» таких предметов. Годом раньше Университет центрального Ланкашира принял решение не набирать слушателей на курс гомеопатической медицины.

Учебные заведения называют различные причины своих действий. Университет Софорда объяснил отмену курса традиционной китайской медицины «финансовыми и стратегическими» соображениями. Его представитель добавил, что курс давно вызывал критику научного сообщества, однако университет продолжит «поддерживать и стимулировать» исследования нетрадиционных подходов к медицине.

Представитель Вестминстерского университета рассказал, что курс нетрадиционных методов лечения был подвергнут проверке, по результатам которой учебному заведению было рекомендовано пересмотреть способ подачи предмета. Университет центрального Ланкашира также провел проверку нескольких курсов альтернативной медицины, которые имели «дурную славу».

Курсы нетрадиционной медицины предлагают многие британские университеты. Однако часть из них читают эти дисциплины в рамках гуманитарных, а не естественнонаучных циклов.

sportzal.com