Причины бесплодия окружают женщину буквально повсюду

Химикаты, обнаруженные в упаковках для продуктов питания, пестицидах и предметах домашнего быта, могут способствовать снижению фертильности у женщин, говорится в исследовании.

На основе исследования, проведенного среди 1240 женщин, ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что те из женщин, в чьей крови было обнаружено повышенное количество фтористых соединений, дольше, чем другие, не могли забеременеть, сообщает «ФактNews».

Исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction, носит предварительный характер и требует повторного анализа, отмечает Марк Хендерсон.

«Мы ждем дальнейших исследований, которые подтвердят наши изыскания, чтобы понять, надо ли вносить фтористые соединения в список факторов, провоцирующих бесплодие», — отметил профессор Джон Олсен, руководивший исследованием.

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