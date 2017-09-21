  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Причины бесплодия окружают женщину буквально повсюду
    Опубликовано: 2017-09-21 19:04:33
    Химикаты, обнаруженные в упаковках для продуктов питания, пестицидах и предметах домашнего быта, могут способствовать снижению фертильности у женщин, говорится в исследовании.

    На основе исследования, проведенного среди 1240 женщин, ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что те из женщин, в чьей крови было обнаружено повышенное количество фтористых соединений, дольше, чем другие, не могли забеременеть, сообщает «ФактNews».

    Исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction, носит предварительный характер и требует повторного анализа, отмечает Марк Хендерсон.

    «Мы ждем дальнейших исследований, которые подтвердят наши изыскания, чтобы понять, надо ли вносить фтористые соединения в список факторов, провоцирующих бесплодие», — отметил профессор Джон Олсен, руководивший исследованием.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.