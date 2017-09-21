Действенные способы избавления от пигментных пятен

При нарушении работы желез внутренней секреции (надпочечников, половых желез), при заболеваниях печени и желчных путей, при длительных интоксикациях при различных хронических инфекциях (туберкулез, малярия) на некоторых участках кожи, чаще всего на лице, шее, кистях рук, откладывается избыточное количество пигмента. Могут появляться пигментные пятна в результате нарушения обмена веществ или витаминного баланса, особенно часто при недостатке витамина С, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Нередко пигментация развивается при опухолях гипофиза, гипофизарной недостаточности, при базедовой болезни, после длительного приема некоторых лекарств: амидопирина, хинина, сульфаниламидных препаратов, нитрата серебра и др. По виду пигментных пятен и месту их расположения можно определить больной орган. Например, ограниченная пигментация на лбу в виде широкой линии, как бы «ободок», нередко связана с заболеванием центральной нервной системы, с опухолью мозга, энцефалитом.

Пятна, вызванные заболеваниями печени, располагаются на боковой поверхности щек с переходом на шею. Они не имеют резких очертаний. При заболеваниях половых органов у женщин и нарушении работы желудочно-кишечного тракта желтовато-коричневые пятна, напоминающие по цвету кофе с молоком, могут появляться в окружности рта, на подбородке, у носогубной складки. Может наблюдаться вторичная пигментация после таких заболеваний, как красный плоский лишай, экзема, нейродермит, пиодермии.

У женщин, работающих в больших цехах с механизмами, которые смазывают машинным маслом, например на швейном производстве, нередко темнеет кожа на лице и передней поверхности шеи. Это признак отравления организма углеводородами. В этом случае необходимо прежде всего сменить работу, исключив взаимодействие с машинными маслами. При лечении обычно назначают большие дозы аскорбиновой кислоты, поливитамины, метионин, парабензойную кислоту, можно провести несколько сеансов оксигенотерапии. В любом случае прежде всего надо устранить причину или лечить заболевание, вызвавшее отложение пигмента.

Для устранения самих пигментных пятен применяются различные виды шелушения (пилинга), наружные отбеливающие средства. Для снятия верхнего слоя эпидермиса применяют салициловый спирт, маски из бодяги, перекись водорода, некоторые другие вещества. Все процедуры должны выполняться в условиях клиники, высококвалифицированным персоналом. Кроме того, здесь обязательно сделают аллергические пробы, так как гидрохинон, входящий в состав большинства отбеливающих средств, является аллергеном и не все его благополучно переносят. После отшелушивания кожу надо тщательно защищать от солнечных лучей — инсоляция может привести к рецидиву.

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