Розміщення євробондів – не привід для переможних реляцій Опубликовано: Є дуже позитивним, що Україна вперше за три роки самостійно вийшла на ринок зовнішніх запозичень і змогла розмістити облігації на 3 млрд дол. на 15 років. Йдеться саме про приватні запозичення, що є сигналом всьому світу – з нашою країною можна будувати інвестиційні стосунки в довгостроковій перспективі. За даними Мінфіну, єврооблігації України викупили інвестори зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії і Європи. «Прорив блокади» також містить серйозну мотивацію для вітчизняних компаній активніше виходити на міжнародні фінансові ринки, на IPO. Таку думку президент УСПП, голова Антикризової ради громадських організацій Анатолій Кінах висловив в ефірі однієї з радіокомпаній.

«Для України такі запозичення – як ковток кисню задля прискорення модернізації, сталого економічного зростання. Але я дуже хотів би застерегти від зайвих переможних реляцій. На даний момент загальний обсяг сукупного державного боргу України добігає 76 млрд. дол., близько 82 % ВВП. Державний борг разом з корпоративним ще більше, і це є великим навантаженням на економіку країни. Формула «нові запозичення задля розрахунків за старими» прийнятна лише за умов високих темпів економічного зростання. Якщо врахувати, що в 2014-2015рр падіння в економіці склало 17%, то ріст у 2% є скоріше стагнацією, консервацією кризи. Потрібно хоча б 6-7%, а краще 10%, лише за такими темпами ми позбудемося боргового зашморгу», – наголошує Анатолій Кінах.

За його словами, є важливим, що близько 1,7 млрд. дол.. будуть спрямовані на обмін або викуп облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року, тобто підуть на погашення зовнішніх боргів. Ще 1,3 млрд. дол. мінфін планує спрямувати на фінансування загального фонду держбюджету.

«У держави й досі немає стратегії економічного розвитку, саме тому є небезпека, що 1,3 млрд. дол. будуть спрямовані на поточне споживання. Однак вони були б дуже в пригоді задля модернізації економіки, покращення бізнес-клімату, розвитку малого і середнього бізнесу, здешевлення кредитування промисловості тощо», – підкреслив лідер УСПП.

Він звернув увагу, що ставка річної виплати відсотків 7,375% не є самою сприятливою. Так, нещодавно Іран розмістив євро бонди під 6,7%, Таджикистан – 7,1%, Греція – 4,6 % річних. Отже, Україні є над чим працювати, щоб збільшити довіру міжнародних інвесторів, фінансових інституцій, що готові з нами працювати.

«Зобов’язання з міжнародних боргів дуже серйозно відбиваються на економіці, рівні життя наших громадян. Активну політику запозичень має випереджати робота з економічного, промислового розвитку. Країні потрібна сучасна та якісна стратегія становлення індустрії, нова експортна політика, яка б дозволила диверсифікувати втрачені на сході ринки, перейти на торгівлю не сировиною, а продуктом з високою доданою вартістю. Треба наполегливо працювати над зростанням платоспроможності внутрішнього ринку, який завжди стимулює зростання виробництва, зниженням вартості кредитних ресурсів для бізнесу тощо. Тільки комплекс економічних заходів дозволить країни знизити зовнішню фінансову залежність та підняти власне промислове виробництво та експорт», – підсумував А.Кінах. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

