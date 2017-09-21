Поздняя беременность

Как подготовиться к поздней беременности, чтобы она прошла гладко и малыш родился здоровым?

Добившись в жизни многого: сделав карьеру, заработав денег, построив дом, многие пары понимают, что им не хватает главного – детей. Вокруг говорят: «Поздно спохватились».



На самом деле сейчас можно решить и эту проблему.

Где соломку подстелить

Если женщина здорова, то роды в 35–37 лет никакого вреда ей не принесут. Другое дело, что к сорока годам у нас обычно накапливаются кое-какие заболевания: давление может повышаться, хронический гастрит мучить, лишний вес дама может набрать, если у нее работа сидячая… Но выход здесь простой: прежде чем планировать рождение ребенка, надо обследоваться и подлечиться. Во время беременности это сделать уже будет трудно, а иногда и невозможно.



Например, гастрит очень осложняет начало беременности. Чтобы малыш родился здоровым, будущей маме порой приходится принимать различные препараты, а при гастрите они плохо усваиваются, а некоторые лекарства вообще назначить невозможно – разовьется язва.

Скачки артериального давления могут спровоцировать отслойку плаценты и тогда питание ребенка нарушится.

И от лишнего веса надо избавиться, особенно неприятно, если ваша талия по объему уже более 80 см. Жир, который накапливается в области живота, – гормональный. Возможно, у вас есть нарушения, которые требуют вмешательства эндокринолога. Может быть, повышен уровень мужского полового гормона тестостерона. А женщине, которая хочет зачать ребенка, такое повышение не нужно, оно нарушает цикл, не дает нормально развиться фолликулу и мешает наступлению беременности. Полным женщинам надо обязательно контролировать вес, чтобы во второй половине беременности не возник токсикоз. Так что готовиться к предстоящему зачатию надо как минимум за 3–4 месяца.

Начните с гинеколога

Консультация гинеколога, если вы осознанно планируете беременность, принесет пользу любой женщине, а уж позднородящей маме она просто необходима.

Скажите врачу, как вы предохранялись все эти годы. Если у вас долго стояла спираль и есть воспаление, надо провести антибактериальную терапию, во время беременности проводить ее будет поздно. Если нарушался цикл, эндометрий, скорее всего, будет тонкий и неполноценный, надо его восстановить.

В 35 лет менструальный цикл у женщин немного меняется. Организм постепенно начинает готовиться к угасанию репродуктивной функции. Появляется избыток эстрогенов, который может вызвать гиперплазию эндометрия. Это заболевание часто настигает нерожавших женщин. Как бы ни было женщинам это обидно, но природа запрограммировала нас на продолжение рода, на неоднократный цикл: беременность – роды – кормление… Если программа не выполнена, возникают гинекологические проблемы. Их надо устранить.

И самая неприятная ситуация – если были аборты, тогда период подготовки к беременности займет больше, чем 3 месяца. Надо провести антибактериальную терапию, восстановить эндометрий и кровоток. Иногда приходится стимулировать овуляцию. А если уж естественно забеременеть не получится, можно сделать ЭКО – искусственное оплодотворение.

Очень важен психологический настрой. Если женщина уверена, что все у нее будет хорошо, ее организм легче справится с любыми проблемами. Врачи это наблюдают постоянно. Вот, например, женщина с огромным трудом доносила беременность и родила прекрасного малыша. Через два года легла в клинику со второй беременностью. Объективно – болезни у нее остались те же, а возраст так даже прибавился, но вторая беременность протекала легче. Не было стресса, потому что один раз она уже справилась, все у нее получилось! Ей и лежать на сохранении почти не пришлось, приезжала к врачам время от времени сделать контрольные исследования, получить назначения…

Образ жизни – привычный

Нужен ли будущей мамочке какой-то специальный отдых перед зачатием? Нужно ли ей, как считают некоторые, отоспаться, не работать… Вряд ли. Цикл женщины определен природой и идет сам по себе.

Хотя отдохнуть заранее можно, чтобы потом 9 месяцев никуда не уезжать, не летать на самолете. Женщине с поздней беременностью это не надо, ей надо быть поближе к своему врачу.

А вот если она курит, желательно бросить. Все исследования, которые проводились и в США, и в Европе, и у нас в стране, показывают, что курение мамы очень плохо сказывается на ребенке. У курящих женщин плод погибает в три раза чаще, чем у некурящих. Метаболиты никотина, которые образуются в организме мамы, отравляют ребенка. Детишки у курящих мам часто рождаются маленькие, с задержкой внутриутробного развития, им потом бывает трудно учиться в школе.

Перед беременностью важно залечить зубы – вынашивая ребенка, женщина теряет много кальция. Полезно пропить курсы витаминов с минералами. А в остальном женщина может вести привычную жизнь. И верить, что все у нее получится. Сейчас даже в 53 года рожают первенцев, правда, с донорскими клетками. А уж в 35–37 лет женщина может родить сама без проблем.

Интересно

Киноактриса Джулия Робертс родила близнецов в 37 лет и назвала их Финнеус и Хейзл, а третьего ребенка – сына Генри Дэниела – в 39 лет.

Мадонна дочку Лурдес родила в 39 лет, а в 44 – сына Рокко.

Голливудская актриса Джина Дэвис (известность к ней пришла после фильма «Тельма и Луиза») родила первого ребенка – дочку Ализе – в 46 лет. А в 48 – близнецов.

Мнение специалиста

Подумаем о маленьком заранее

Рекомендует доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии Российской медицинской академии последипломного образования Ирина Захарова.

Его еще нет, но надо заранее позаботиться о том, чтобы он сразу, как зародится, получал из организма мамы все необходимое.

После 35 лет женщина постепенно начинает терять кальций. А кальция во время беременности ей нужно много, он идет на строительство скелета малыша. Планируя беременность, начинайте больше пить молока, есть творога и сыра… Плюс дополнительно принимайте две таблетки кальция в день. Ваша минимальная доза сейчас – 1200 мг. Только из творога ее не получишь.

Американские ученые считают, что во время беременности женщина должна каждый день получать по 220 мкг йода. Из йодированной соли и морепродуктов такой дозы набрать нельзя. Придется пить таблетки калия йодида – 200 мкг в сутки.

Будущая мама должна быть уверена, что у нее нет анемии. Во время беременности из тех 4–5 граммов железа, которые находятся в ее организме, 1 г она потеряет – а это четверть нормы! Лечить анемию, когда уже носишь ребенка, нельзя, по крайней мере, в первом триместре: препараты железа плохо влияют на плод. А не лечить – возникнет гипоплазия плаценты, ребенок будет страдать. В общем – и то и другое плохо. Так что запасайтесь железом заранее.

Во время беременности обязательно ешьте жирные сорта рыб, богатые полиненасыщенными жирными кислотами. Если рыбу не любите – придется принимать препараты, содержащие омега-3. Жирные кислоты нужны для правильного формирования мозга ребенка.

Привычные витаминные комплексы смените на специальные, для беременных женщин. Заранее. В них большие дозы фолиевой кислоты. По данным Института питания РАМН, 60–90% женщин России (цифры разнятся в зависимости от региона проживания) имеют дефицит фолиевой кислоты. Она содержится в листовых овощах, которые мы едим нерегулярно. Когда фолиевой кислоты в организме мамы недостаточно, ребенок может начать развиваться неправильно. Причем появляются пороки развития на 4–5-й неделе беременности, когда женщина о ней еще не всегда знает. Так что давайте подумаем о маленьком заранее.



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