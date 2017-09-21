Бесплодие и применение препаратов для лечения фертильности увеличивает риск аутизма Опубликовано: Бесплодие и применение препаратов для лечения фертильности увеличивает риск аутизма. Предварительные результаты исследования когорты женщин в «Nurses Health Study II» позволяют предположить, что история проблем с фертильностью и использование вызывающих овуляцию препаратов связаны с почти 2-кратным увеличением риска рождения ребенка с растройствами аутистического спектра (РАС).



Исследователи во главе с Кристен Льялл (Kristen Lyall) (Harvard School of Public

Health in Boston, Massachusetts) собрали данные 3985 участниц когорты, которые

родили своего первого ребенка между 1993 и 2003, и заполнили анкетный опрос в

2005, который включал информацию о РАС. Женщины самосообщили о своей истории

бесплодия и использовании индуцирующих овуляцию препаратов.







Доктор Льялл сказал 9-ой Ежегодной Международной Встрече Исследования Аутизма (IMFAR),

что несмотря на 2 предыдущих исследования, показавших ассоциацию истории

бесплодия с аутизмом, все еще немного известно об этом; исследования,

оценивающие методы лечения фертильности дали неокончательные результаты, и ни

одно не изучило использование препаратов, индуцирующих овуляцию.







«Nurses Health Study II» зарегистрировало 116 608 женщин в возрасте 25 - 42 лет

в 1989 и отправляло им по почте анкетные опросы каждые 2 года. Участницы

сообщили о бесплодии и использовании препаратов, индуцирующих овуляцию (перорально

или инъекционно), в каждом анкетном опросе в 1993, 1995, 1997, и 2001.

«Бесплодие было определено как попытки забеременеть больше 12 месяцев без

успеха», - сказала доктор Льялл.











В 2005, участниц спросили, был ли у кого-либо из их детей диагностирован аутизм,

синдром Аспергера, или другое РАС. Поскольку не было возможно определить от

анкетного опроса, какой ребенок был затронут, если у женщины были много детей,

оценивалось воздействие препаратов, стимулирующих овуляцию, только до первой

беременности, чтобы удостовериться, что воздействие произошло прежде, чем любой

из детей родился.







Из 3985 участниц когорты, которые соответствовали критериям исследования и

возвратили анкетный опрос 2005 года, 111, сообщил о ребенке с РАС. Женский

средний возраст в начале исследования составлял 29,1 лет, женский средний

возраст при первом рождении составлял 35,5 лет, и 94 % были белыми. Женщины с

рождением близнецов были исключены из анализа.







Приспособленные отношения шансов для когорты продемонстрировали значительно

повышенный риск для истории бесплодия и использования препаратов, индуцирующих

овуляцию, с наличием ребенка с РАС, с отношением шансов для бесплодия 1,58, для

бесплодия и применения препаратов, индуцирующих овуляцию, - 1,91.

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