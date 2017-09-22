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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В украинский автопром будут привлекать китайский капитал
    Опубликовано: 2017-09-22 09:15:21

    В украинский автопром будут привлекать китайский капитал. Также планируется сотрудничество украинских компаний, университетов, институтов с промышленными и инвестиционными организациями КНР.

    В Китае состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между ассоциацией «Укравтопром», компанией Telematics Industry Application Alliance (TIAA) и Украинским Домом в Пекине.

    Как сообщили в «Укравтопроме», подписанный Меморандум – это первый шаг в организации совместной деятельности по развитию «интернета машин» — Internet of Vehicles (IoV) и транспортной телематики.

    Для удовлетворения потребностей автомобильной отрасли и рынка Украины в передовых технологиях участники Меморандума планируют создать Центр сотрудничества, функциями которого будут, помимо поиска и закупок продукции, технологий, программного обеспечения, также привлечение китайского капитала в украинский автомобильный сектор, обеспечение сотрудничества украинских компаний, университетов, институтов с китайскими промышленными и инвестиционными организациями, создание технологических центров и лабораторий, помощь в разработке общих технологий и продуктов.

    Инф. finance.ua

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