В украинский автопром будут привлекать китайский капитал

В украинский автопром будут привлекать китайский капитал. Также планируется сотрудничество украинских компаний, университетов, институтов с промышленными и инвестиционными организациями КНР.

В Китае состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между ассоциацией «Укравтопром», компанией Telematics Industry Application Alliance (TIAA) и Украинским Домом в Пекине.

Как сообщили в «Укравтопроме», подписанный Меморандум – это первый шаг в организации совместной деятельности по развитию «интернета машин» — Internet of Vehicles (IoV) и транспортной телематики.

Для удовлетворения потребностей автомобильной отрасли и рынка Украины в передовых технологиях участники Меморандума планируют создать Центр сотрудничества, функциями которого будут, помимо поиска и закупок продукции, технологий, программного обеспечения, также привлечение китайского капитала в украинский автомобильный сектор, обеспечение сотрудничества украинских компаний, университетов, институтов с китайскими промышленными и инвестиционными организациями, создание технологических центров и лабораторий, помощь в разработке общих технологий и продуктов.

Инф. finance.ua