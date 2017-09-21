Занятие для малыша

В семье, где растёт маленький ребёнок всегда полно хлопот. Каждый чем-то занят, все что –то делают и куда-то спешат.

К сожалению, среди житейской суеты, когда маме нужно накормить, постирать, приготовить, убрать, погулять и т.д., у неё очень мало времени остается для того, чтобы заняться с малышом.



А ведь кроха так в этом нуждается. Что же делать? Я поступала очень просто – я совмещала домашние дела с играми для малыша.



Практически всегда получалось очень весело и все были довольны.



Вариант 1. Стираем и развешиваем бельё.

К огромному счастью, с появлением в наших домах автоматических стиральных машин, времени на стирку стало уходить на 90 % меньше. Однако, на то, чтобы загрузить машинку, затем выгрузить из неё бельё и развесить его тоже нужно время. Меня в этой ситуации очень выручали обыкновенные прищепки.

Я сажала в малыша в пластиковый тазик, и давала ему прищепки вместе с маленьким ведерком. Сразу он складывал прищепки в ведерко, затем вынимал, потом принимался надевать прищепки по краям ведерка и на его ручку. Когда фантазия исчерпывалась, он выползал из тазика и цеплял прищепки на все, что попадется ему на пути. Как правило, к этому моменту белье было развешено, и мы приступали к следующему занятию.



Вариант 2. Готовим завтрак, обед, или ужин.

Кухня – это просто безграничное поле для деятельности маленького шкодника. Первым делом, ребёнок открывал шкаф с кастрюлями и перекладывал их с характерным грохотом, получая от этого занятия массу удовольствия.

Когда ему надоедали кастрюли, я стелила на пол коврик, усаживала на него малыша и давала несколько мисочек с крупами: гречкой, рисом и т.д., а также пару-тройку пустых емкостей. Кроме того, можно дать ребёнку найденные на прогулке каштаны, или желуди, а также сито и ложечки, которым кроха обязательно найдет применение. Как показывает моя практика, меньше 20 – 30 минут, обычно на это занятие у нас никогда не уходило.



Вариант 3. Уборка квартиры.

Это, конечно, довольно проблематично, так как порядок и маленький ребёнок – это две диаметрально противоположные вещи. Но всё же, убирать нужно, более того, зачастую это приходится делать вместе с малышом. Если у вас именно такая ситуация – делюсь «наработками». Когда моему ребёнку было меньше года, у нас практиковался такой вариант: я сажала его в манеж, и давала ему пустую пятилитровую открытую бутылку, а к ней в придачу массу прищепок, карандашей и т.д. (главное, чтобы по размеру ничего из этого кроха не смог проглотить).



Ребёнок у меня в течении 10-15 минут с огромным старанием пытался засунуть все эти предметы в бутылку. За эту время, я как раз успевал пропылесосить, или вымыть пол. Когда это надоедало, я могла дать ему в манеж другие «необычные» игрушки, то есть то, чем обычно ему играть не позволяется, как-то: пульт от телевизора, мобильный телефон, и т.д. Возможно, это не очень педагогично, но меня это буквально спасало. Только стоит помнить, что нельзя ни на минуту спускать с ребёнка глаз, даже если вы пылесосите, моете пол и вытираете пыль одновременно!



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