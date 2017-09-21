  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Клюквенный сок может заменить антибиотики
    Опубликовано: 2017-09-21 20:24:56
    Вещества, входящие в состав сока клюквы, способны защитить организм человека от бактериальных инфекций и могут в будущем заменить антибиотики, становящиеся все менее эффективными из-за возросшей лекарственной устойчивости болезнетворных бактерий.

    В ходе многолетней исследовательской работы специалистам Политехнического Института Уорчестера (США) удалось полностью реконструировать биохимические механизмы, лежащие в основе многочисленных благотворных свойств сока клюквы.

    Результаты очередного исследования американских ученых были представлены на ежегодной конференции Американского химического общества в Сан-Франциско. Способность сока клюквы предотвращать бактериальные инфекции и, в частности, инфекции мочевыводящих путей, известна достаточно широко, однако природа биохимических взаимодействий, лежащих в ее основе, длительное время оставалась невыясненной.

    В ходе предыдущих исследований группа ученых из Политехнического института Уорчестера под руководством профессора Терри Камесано пришла к выводу, что содержащиеся в соке клюквы вещества танины видоизменяют структуру отростков клеточной мембраны болезнетворных микроорганизмов. Под их действием многочисленные жгутики бактерий укорачиваются и теряют подвижность, что значительно затрудняет процесс прикрепления бактерии к клеткам эпителия мочевыводящих путей. В ходе нового исследования было установлено, что под воздействием танинов бактерия кишечной палочки E. coli меняет не только форму жгутиков, но и структуру самой мембраны, а также форму, превращаясь из палочки в шар. Кроме того, танины лишают E. coli способности вырабатывать вещество индол, участвующее в обмене сигналами между бактериями одного вида. Все эти метаморфозы снижают жизнеспособность болезнетворных бактерий и затрудняют их внедрение в ткани пораженного организма.

    По словам Терри Камесано, полученные данные говорят о том, что клюквенный сок или отдельные его компоненты могут с успехом применяться в качестве антибактериальных средств. «Эти результаты весьма интересны и многообещающи, особенно если учесть возрастающую обеспокоенность по поводу все более учащающихся случаев появления устойчивых к антибиотикам бактерий». — отмечает Камесано.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.