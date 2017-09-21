Клюквенный сок может заменить антибиотики

Вещества, входящие в состав сока клюквы, способны защитить организм человека от бактериальных инфекций и могут в будущем заменить антибиотики, становящиеся все менее эффективными из-за возросшей лекарственной устойчивости болезнетворных бактерий.

В ходе многолетней исследовательской работы специалистам Политехнического Института Уорчестера (США) удалось полностью реконструировать биохимические механизмы, лежащие в основе многочисленных благотворных свойств сока клюквы.

Результаты очередного исследования американских ученых были представлены на ежегодной конференции Американского химического общества в Сан-Франциско. Способность сока клюквы предотвращать бактериальные инфекции и, в частности, инфекции мочевыводящих путей, известна достаточно широко, однако природа биохимических взаимодействий, лежащих в ее основе, длительное время оставалась невыясненной.

В ходе предыдущих исследований группа ученых из Политехнического института Уорчестера под руководством профессора Терри Камесано пришла к выводу, что содержащиеся в соке клюквы вещества танины видоизменяют структуру отростков клеточной мембраны болезнетворных микроорганизмов. Под их действием многочисленные жгутики бактерий укорачиваются и теряют подвижность, что значительно затрудняет процесс прикрепления бактерии к клеткам эпителия мочевыводящих путей. В ходе нового исследования было установлено, что под воздействием танинов бактерия кишечной палочки E. coli меняет не только форму жгутиков, но и структуру самой мембраны, а также форму, превращаясь из палочки в шар. Кроме того, танины лишают E. coli способности вырабатывать вещество индол, участвующее в обмене сигналами между бактериями одного вида. Все эти метаморфозы снижают жизнеспособность болезнетворных бактерий и затрудняют их внедрение в ткани пораженного организма.

По словам Терри Камесано, полученные данные говорят о том, что клюквенный сок или отдельные его компоненты могут с успехом применяться в качестве антибактериальных средств. «Эти результаты весьма интересны и многообещающи, особенно если учесть возрастающую обеспокоенность по поводу все более учащающихся случаев появления устойчивых к антибиотикам бактерий». — отмечает Камесано.

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