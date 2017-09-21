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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Почему грипп бросает нас то в жар, то в холод
    Опубликовано: 2017-09-21 18:04:30
    5 актуальных вопросов о простуде обсуждаем вместе с вирусологом, д. м. н. Юрием Гендоном.

    C чем связаны такие разные симптомы?

    Основные симптомы ОРВИ сейчас — либо лихорадка и температура под 40 несколько дней, либо, наоборот, пониженная (около 35 градусов) и страшная слабость.

    — Это могут быть как два разных типа вируса (какие точно — неизвестно), — говорит Юрий Захарович, — так и реакция разных людей на один и тот же серотип. Если грипп протекает бестемпературно, значит, у человека пониженный иммунитет — организм не может справиться с болезнью, и вирус беспрепятственно «разбегается» по всем органам. Высокая же температура говорит как раз о хорошем иммунном ответе. При такой температуре вирусы гриппа просто не в состоянии бурно размножаться.

    Сколько дней отлеживаться?

    Во взрослом организме вирус свирепствует 3 — 4 дня. На «домашний арест» хватит недели. Но обязательно соблюдайте постельный режим! Это важно. Никакой работы. Доказано, что больной человек делает в 8 раз больше ошибок, чем здоровый. Да и чихнув разок в метро, вы можете заразить минимум 50 человек!

    Дети же болеют дольше — примерно 7 — 10 дней. Поэтому они — основные «поставщики» гриппа. Так что если у ребенка грипп, желательно посидеть на больничном 12 — 14 дней. Ведь страшен не сам вирус, а осложнения после него.

    Каких опасаться осложнений?

    У взрослых людей, без хронических заболеваний, вирус в основном оседает в легких, вызывая пневмонию. Но далеко не сразу, а иногда через месяц-два! Поэтому, если после гриппа через месяц начали кашлять, в груди появились хрипы, немедленно обратитесь к врачу.

    У людей с хроническими болезнями на грипп откликается основное заболевание. Особенно тяжело больным диабетом и сердечникам. У них нередки серьезные сосудистые осложнения вплоть до инфарктов и инсультов. Потому людям с проблемными сосудами после гриппа очень важно следить за собой, избегать сильных физнагрузок и тщательно соблюдать прием своих лекарств.

    У детей осложнение идет в основном на уши. У малышей до 3 лет часто случается отит. И, если вовремя его не вылечить, он может стать хроническим и даже вызвать снижение остроты слуха.

    sportzal.com

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