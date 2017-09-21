Украина компенсировала 1,16 млн фунтов РФ по постановлению Высокого суда Лондона Опубликовано: Украина выполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации Украине части судебных расходов, понесенных российской стороной, передает УНН со ссылкой на Министерство финансов России.

"Минфин России информирует, что компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом 3 млрд долл. США, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной," - сообщает российское ведомство.

Таким образом, Украина выполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации Украине части судебных расходов, понесенных российской стороной.

Напомним, в декабря 2013 года Киев и Москва договорились о предоставлении российской стороной Украине кредита в объеме 15 миллиарда долларов. Первый транш кредита в объеме трех миллиардов долларов Киев получил в конце декабря 2013 года. По словам экспертов, эти деньги на самом деле были не кредитом, а взяткой для Виктора Януковича ("долг Януковича" - ред.) за отказ от Ассоциации с ЕС.

Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку Президент Петр Порошенко ввел мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе России. После этого в феврале 2016 Россия подала судебный иск против Украины.

Напомним, 29 марта, Лондонский суд не признал обоснованность аргументов Украины по делу о "долге Януковича".

Как сообщал УНН, 23 июня Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу России против Украины по выплате кредита в 3 миллиарда долларов, который в декабря 2013 года получило украинское правительство от РФ, и которое называют "долгом Януковича". Алена Мазуренко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

