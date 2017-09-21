Украина подала на рассмотрение ЕС ряд инициатив долгосрочного сотрудничества Опубликовано: На рассмотрение руководства Европейского союза украинская сторона подала ряд инициатив по долгосрочному сотрудничеству. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в видео обращении к участникам Украинского финансового форума, передает корреспондент УНН.

"Украинская сторона уже внесла на рассмотрение руководства ЕС новые инициативы по стратегическому видению долгосрочного сотрудничества - это присоединение к Таможенному союзу ЕС, это присоединение к Энергетическому союзу ЕС, присоединение к общему авиационному пространству и единому цифровому рынку", - заявил П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что амбиции Украины значительно больше, чем Соглашение об ассоциации.

"Реализация этих амбициозных инициатив фактически превратит восточные границы Украины в восточные границы Евросоюза еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - уточнил П.Порошенко.

Кроме того, по мнению главы государства, в результате реализации такой стратегии Украины максимально приблизится к критериям членства в Европейском союзе. Елена Вечеровская Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

