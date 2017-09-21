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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина подала на рассмотрение ЕС ряд инициатив долгосрочного сотрудничества
    Опубликовано: 2017-09-21 17:00:27

    На рассмотрение руководства Европейского союза украинская сторона подала ряд инициатив по долгосрочному сотрудничеству. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в видео обращении к участникам Украинского финансового форума, передает корреспондент УНН.
    "Украинская сторона уже внесла на рассмотрение руководства ЕС новые инициативы по стратегическому видению долгосрочного сотрудничества - это присоединение к Таможенному союзу ЕС, это присоединение к Энергетическому союзу ЕС, присоединение к общему авиационному пространству и единому цифровому рынку", - заявил П.Порошенко.
    Президент подчеркнул, что амбиции Украины значительно больше, чем Соглашение об ассоциации.
    "Реализация этих амбициозных инициатив фактически превратит восточные границы Украины в восточные границы Евросоюза еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - уточнил П.Порошенко.
    Кроме того, по мнению главы государства, в результате реализации такой стратегии Украины максимально приблизится к критериям членства в Европейском союзе.

    Елена Вечеровская

    Источник: УНН

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