Буря, скоро грянет буря!
— В ответ на приближение снегопада или на резкий скачок температуры у здорового человека срабатывает система защиты: перестраивается гормональный фон, изменяется активность ферментов, содержание тромбоцитов и свертываемость крови, — объясняет кандидат медицинских наук, врач-невролог Дмитрий Болотов. — Причем все это происходит оперативно, следствием может быть незначительное ухудшение самочувствия. У людей ослабленных, неспортивных, имеющих сердечно-сосудистые и легочные заболевания, защитная реакция вялая и замедленная.
Можно выделить три типа реакций на перемены погоды.
Собственно метеочувствительность
Симптомы. Слабость, головная боль, сонливость, озноб, снижение работоспособности, концентрации внимания и настроения.
Что делать. Стремиться перейти в тип метеостабильных. Высыпаться, доставлять себе удовольствия, плавать в бассейне, покупать блузки-сережки, отказаться от тяжелой еды, особенно во второй половине дня, меньше смотреть телевизор (кстати, один из лидирующих факторов стресса).
Можно подобрать легкое успокоительное — от растительных средств вроде настоя валерианы до рюмочки коньяка.
Метеопатия (метеозависимость)
Симптомы. Скачки давления, учащенный пульс, повышение температуры, бессонница, головокружение, боль в суставах, судороги, почти нулевая работоспособность. Как правило, это следствие хронических заболеваний или ослабления иммунной защиты из-за гриппа, ОРЗ, курения и кофемании, серьезной травмы или стресса.
Что делать. Удерживать хронические проблемы в стадии ремиссии, приготовиться заранее к кризисному сезону. Сбавить жизненный темп, снизить уровень стресса, избегать нерациональных умственных и физических нагрузок.
Метеоневроз
Симптомы. Те же, что и при метеозависимости, но человек не имеет ни одного из перечисленных заболеваний, просто умеет себя накрутить, запрограммировать. То есть вне истерики его пульс и давление всегда в норме.
Что делать. Ясное дело, к врачу — невропатологу, психиатру. Иногда эта проблема решается просто и довольно быстро.
Средства спасения
От головной боли:
- Холодные ванночки для рук. Опустить ладони и запястья в ледяную воду на несколько минут, потом растереть полотенцем до ощущения жжения. Как известно, на ладонях много энергетических точек, которые хорошо стимулируются холодом и растиранием.
- Нанести на виски несколько капель эфирного масла мяты перечной или лимона. Можно использовать и лимонную корку, если нет аллергии на цитрусовые.
- Массаж ушных раковин, особенно мочек.
Для повышения тонуса:
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Двумя пальцами обеих рук сильно нажать на впадину у основания черепа сзади. Можно повторить несколько раз, это повышает концентрацию внимания.
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Сильное растирание ладоней и массаж воротниковой зоны снимает напряжение и усталость.
При тревоге и раздражительности:
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Примите «позу младенца»: сидя на коленях, опустите ягодицы на пятки, плотно прижмите грудь и живот к ногам. Теперь нужно положить лоб на пол и сцепить руки в замок на ягодицах. Расслабьте шею, плечи, спину и полежите так несколько минут.
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Теплое красное вино или глинтвейн на ночь.