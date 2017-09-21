Нет зависимости от погоды

Мы почему-то заранее чувствуем похолодание, приближение метели, оттепель и невидимые нам изменения магнитного поля. Что делать, если голова болит, в глазах звездочки, настроение никакое?

Буря, скоро грянет буря!

— В ответ на приближение снегопада или на резкий скачок температуры у здорового человека срабатывает система защиты: перестраивается гормональный фон, изменяется активность ферментов, содержание тромбоцитов и свертываемость крови, — объясняет кандидат медицинских наук, врач-невролог Дмитрий Болотов. — Причем все это происходит оперативно, следствием может быть незначительное ухудшение самочувствия. У людей ослабленных, неспортивных, имеющих сердечно-сосудистые и легочные заболевания, защитная реакция вялая и замедленная.

Можно выделить три типа реакций на перемены погоды.

Собственно метеочувствительность

Симптомы. Слабость, головная боль, сонливость, озноб, снижение работоспособности, концентрации внимания и настроения.

Что делать. Стремиться перейти в тип метеостабильных. Высыпаться, доставлять себе удовольствия, плавать в бассейне, покупать блузки-сережки, отказаться от тяжелой еды, особенно во второй половине дня, меньше смотреть телевизор (кстати, один из лидирующих факторов стресса).

Можно подобрать легкое успокоительное — от растительных средств вроде настоя валерианы до рюмочки коньяка.

Метеопатия (метеозависимость)

Симптомы. Скачки давления, учащенный пульс, повышение температуры, бессонница, головокружение, боль в суставах, судороги, почти нулевая работоспособность. Как правило, это следствие хронических заболеваний или ослабления иммунной защиты из-за гриппа, ОРЗ, курения и кофемании, серьезной травмы или стресса.

Что делать. Удерживать хронические проблемы в стадии ремиссии, приготовиться заранее к кризисному сезону. Сбавить жизненный темп, снизить уровень стресса, избегать нерациональных умственных и физических нагрузок.

Метеоневроз

Симптомы. Те же, что и при метеозависимости, но человек не имеет ни одного из перечисленных заболеваний, просто умеет себя накрутить, запрограммировать. То есть вне истерики его пульс и давление всегда в норме.

Что делать. Ясное дело, к врачу — невропатологу, психиатру. Иногда эта проблема решается просто и довольно быстро.

Средства спасения

От головной боли:

Холодные ванночки для рук. Опустить ладони и запястья в ледяную воду на несколько минут, потом растереть полотенцем до ощущения жжения. Как известно, на ладонях много энергетических точек, которые хорошо стимулируются холодом и растиранием.

Нанести на виски несколько капель эфирного масла мяты перечной или лимона. Можно использовать и лимонную корку, если нет аллергии на цитрусовые.

Массаж ушных раковин, особенно мочек.

Для повышения тонуса:

Двумя пальцами обеих рук сильно нажать на впадину у основания черепа сзади. Можно повторить несколько раз, это повышает концентрацию внимания.

Сильное растирание ладоней и массаж воротниковой зоны снимает напряжение и усталость.

При тревоге и раздражительности:

Примите «позу младенца»: сидя на коленях, опустите ягодицы на пятки, плотно прижмите грудь и живот к ногам. Теперь нужно положить лоб на пол и сцепить руки в замок на ягодицах. Расслабьте шею, плечи, спину и полежите так несколько минут.

Теплое красное вино или глинтвейн на ночь.

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