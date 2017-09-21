Еда по расписанию

Приступая к регулярным аэробным нагрузкам, необходимо внести некоторые коррективы в рацион питания. Ведь на выполнение подобных упражнений затрачивается много энергии — а значит, следует увеличить долю энергетических продуктов. Но не все девушки знают, что для поддержания стройной фигуры съедать их нужно вовремя, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Если ты поела за час до тренировки, то к занятиям пища останется в желудке. А это значит, что ты будешь ощущать сонливость и тошноту. Организм не сможет переваривать пищу из-за большой физической нагрузки. Кроме того, ты будешь сжигать те калории, которые потребила с пищей, а не те, с которыми мечтаешь проститься. Вот почему инструкторы по фитнесу советуют есть за 3 часа до занятий. Тогда и пища усвоится, и энергии будет масса, а после 20 минут активных занятий организм начнет сжигать жир.

На завтрак — полпорции овсянки

Что же делать, если ты, например, занимаешься фитнесом перед работой? Неужели вставать в 6 утра? Вполне допустимо позавтракать за 1,5 часа до занятий. Но твоя порция должна быть в половину меньше обычной. К примеру, полтарелки овсяной каши с обезжиренным молоком и полчашки кофе.

Скажи «нет» сладкому допингу

Общее правило: на завтрак желательно есть больше углеводов — они дают энергию и активность. Лучше сочетать их с белками — так ты активизируешь энергетический компонент углеводов допамин. Поскольку лишь одни углеводы повысят уровень серотонина в крови. Что, конечно, поднимет тебе настроение, но в то же время вызовет сонливость. Начни день с чашки овсяных хлопьев с молоком и фруктами, или белковым омлетом с овощами, или тостом с медом и стаканом молока. Тут и белки, и углеводы!

Если после занятий ты не перекусила в течение 5 часов, в твоем организме резко упадет уровень глюкозы. И повысится риск, что ты набросишься на шоколад или сладкую выпечку с целью срочно взбодриться. В этом случае уровень сахара резко поднимется, а спустя час опять упадет. И ты снова захочешь сладкого допинга!

Выход один: полноценно пообедать через час или два часа после тренировки. Кроме углеводов включи в обед блюда, богатые белками, это поможет сформировать тебе красивые, упругие мышцы, ведь белки помогают «построению» клеток мышечной ткани.

Если не успеваешь поесть, перекуси простыми углеводами — фруктами, сухофруктами, хрустящими хлебцами, мюсли. Они быстро отдадут энергию и не отложатся в жиры.

Легкий ужин и минералка

Ужинать в дни аэробных нагрузок лучше овощами с рыбой или легкими сортами мяса. Делать это рекомендуется за 3 часа до сна. Тогда пища легко переварится и ни одна калория не отложится в жир.

И еще: в течение дня пей больше минеральной воды. Особенно перед началом занятий и во время них. Так ты избежишь обезвоживания организма, выведешь продукты обмена, и твоя кожа останется гладкой и упругой. А вот за два часа до сна от жидкости нужно отказаться. Исключением может стать стакан нежирного кефира.

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