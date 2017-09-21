На санскрите слово «доша» означает «темперамент» или «характер». Всего их три. Если доминирует вата (стихия воздуха) — у вас сухая кожа, вы сообразительны, стройны и неутомимы. Преобладание карфа (стихия земли) обеспечивает хозяину жирную кожу, превращают его в человека неторопливого и склонного к полноте. Когда сильную позицию занимает питта (стихия огня), это приводит к пылкому темпераменту, склонности к кишечным расстройствам и нормальному или комбинированному типам кожи.
Изменение цвета кожи — тревожный сигнал, поступающий от ракта (кровь) — одной из семи тканей, составляющих наше тело. Для восстановления и укрепления ракта специалисты по аюрведе рекомендует пищу с горьким и сладким вкусом. Если вы перебрали алкоголя, то пожуйте четверть чайной ложки семян тмина или 2 семени кардамона. Переусердствовали с кофе? Жевать надо уже кардамон с мускатным орехом, а когда во рту появился неприятный привкус после выкуренной сигареты — кардамон с корнем аира.
Для очищения индианки каждое утро за полчаса до завтрака пьют стакан теплой воды, смешанной с 2 чайными ложками сока свежевыжатого лимона и чайной ложкой меда. Другой способ: в течение нескольких дней пить глоток горячей воды каждые полчаса. Воду лучше всего довести до кипения утром и хранить в термосе.
Индийские женщины верят, что здоровье и счастье излучают глаза. Чтобы ваши дивные очи светились здоровьем, положите на 10-15 минут на веки ватные тампоны, смоченные в прохладной розовой воде.
Требуется оживить сухую бледную кожу? Нет ничего проще — протрите лицо долькой холодной дыни. Избавиться от кругов под глазами помогут ломтики сырого картофеля. Каждый день прикладывайте их на 15-20 минут. Капелька касторового масла, нанесенная перед сном на ресницы, помогает им расти и крепнуть.
Перекатывайте по ладоням и по внешней стороне руки косточку авокадо, на которой остались кусочки мякоти. Это хороший способ подпитать кожу рук. Несколько капель кунжутного или эфирного (подойдет жасминовое, сандаловое и розовое) масла втирайте в ладони и ногти. Если такой массаж делать регулярно, процедура прекрасно укрепит ногти, придаст им твердость и активизирует рост.
Массаж головы с использованием теплого кокосового масла — широко известное аюрведическое средство для снятия стресса и головной боли. Эта процедура способствует также более интенсивному росту волос.