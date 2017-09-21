Аюрведа — секрет красоты восточных женщин

Согласно индийской «науке о жизни» — аюрведе, зародившейся 5 тыс. лет назад, человек представляет собой отражение Вселенной, маленький космос. Индусы верили, что для поддержания здоровья, необходимо сохранять гармонию трех доша, из которых мы состоим.

На санскрите слово «доша» означает «темперамент» или «характер». Всего их три. Если доминирует вата (стихия воздуха) — у вас сухая кожа, вы сообразительны, стройны и неутомимы. Преобладание карфа (стихия земли) обеспечивает хозяину жирную кожу, превращают его в человека неторопливого и склонного к полноте. Когда сильную позицию занимает питта (стихия огня), это приводит к пылкому темпераменту, склонности к кишечным расстройствам и нормальному или комбинированному типам кожи.

Изменение цвета кожи — тревожный сигнал, поступающий от ракта (кровь) — одной из семи тканей, составляющих наше тело. Для восстановления и укрепления ракта специалисты по аюрведе рекомендует пищу с горьким и сладким вкусом. Если вы перебрали алкоголя, то пожуйте четверть чайной ложки семян тмина или 2 семени кардамона. Переусердствовали с кофе? Жевать надо уже кардамон с мускатным орехом, а когда во рту появился неприятный привкус после выкуренной сигареты — кардамон с корнем аира.

Для очищения индианки каждое утро за полчаса до завтрака пьют стакан теплой воды, смешанной с 2 чайными ложками сока свежевыжатого лимона и чайной ложкой меда. Другой способ: в течение нескольких дней пить глоток горячей воды каждые полчаса. Воду лучше всего довести до кипения утром и хранить в термосе.

Индийские женщины верят, что здоровье и счастье излучают глаза. Чтобы ваши дивные очи светились здоровьем, положите на 10-15 минут на веки ватные тампоны, смоченные в прохладной розовой воде.

Требуется оживить сухую бледную кожу? Нет ничего проще — протрите лицо долькой холодной дыни. Избавиться от кругов под глазами помогут ломтики сырого картофеля. Каждый день прикладывайте их на 15-20 минут. Капелька касторового масла, нанесенная перед сном на ресницы, помогает им расти и крепнуть.

Перекатывайте по ладоням и по внешней стороне руки косточку авокадо, на которой остались кусочки мякоти. Это хороший способ подпитать кожу рук. Несколько капель кунжутного или эфирного (подойдет жасминовое, сандаловое и розовое) масла втирайте в ладони и ногти. Если такой массаж делать регулярно, процедура прекрасно укрепит ногти, придаст им твердость и активизирует рост.

Массаж головы с использованием теплого кокосового масла — широко известное аюрведическое средство для снятия стресса и головной боли. Эта процедура способствует также более интенсивному росту волос.