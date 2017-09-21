Супрун объяснила, какие медуслуги будут бесплатными

С введением новой системы в первичном звене такая услуга, как вызов врача на дом, остается.

Медицинские услуги первичного звена после старта медицинской реформы будут для пациентов бесплатными. Об этом на брифинге заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

"Как Верховная Рада проголосует за законопроекты относительно реформы финансирования системы здравоохранения на первичном звене, услуги, когда будет подпись на декларации и врача, и пациента, будут предоставляться бесплатно", - сказала она.

По ее словам, средний базовый тариф на одного пациента в первичном звене составит 370 грн в год.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что с введением новой системы в первичном звене такая услуга, как вызов врача на дом, остается.

Он уточнил, что врач индивидуально принимает медицинское решение относительно целесообразности визита к пациенту.

Реформирование вторичного и третичного звена будет проходить до 2020 года. В 2018 году, по словам Ковтонюка, пациенты могут обращаться непосредственно к специалистам узкого профиля.

ЛIГАБiзнесIнформ