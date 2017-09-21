Законопроект о пенсионной реформе доработали: основные параметры

Минсоцполитики опубликовало основные параметры законопроекта подготовленного ко второму чтению в парламенте.

Доработанный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" (№6614) предлагает изменения в 30 законодательных актов. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2017-го - частично, а с 1 января 2018 года - в полном объеме.

Минсоцполитики опубликовало основные параметрические изменения, которые больше всего влияют на пенсионные расходы.

1. Перерасчет ранее назначенных пенсий с 1 октября 2017 года, с использованием:

- единого показателя средней зарплаты за последние 3 года (2014-2016) в размере 3 764,4грн;

- величины оценки одного года стажа, которая применяется для исчисления пенсии, в размере 1%;

Стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин для вычисления:

- пенсии в минимальном размере (для пенсий, назначенных до 01.10.2011 года - при стаже 20 лет у женщин и 25 лет - у мужчин);

- доплаты за сверхнормативный стаж (стаж более 30/35 лет, а для пенсий, назначенных до 01.10.2011 года - за стаж соответственно 20/25 лет);

- имеющийся у лица сверхнормативный страховой стаж не ограничивается;

- показателя прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, установленного на 01.12. 2017 (1373 грн.), вместо такого показателя по состоянию на 01.10.2017 года (1312 грн.).

2. На переходный период 2017-2019 гг будут применяться такие правила назначения пенсии по возрасту:

- в 2017 году: с применением средней зарплаты за 2014-2016 годы в размере 3 764,4 грн. и величины оценки одного года стажа - 1,35%;

- в 2018 году: с применением средней зарплаты за 2016 и 2017 годы (ориентировочно - 5227 грн) и стоимости одного года стажа - 1%;

- начиная с 2019 года: с применением средней зарплаты за последние три года и стоимости одного года стажа - 1%.

3. Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается:

- на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан при стаже 30/35 лет (для пенсий, назначенных до 01.10.2011 г. - при наличии стажа соответственно 20/25 лет).

- с 1 января 2018 года на уровне 40% от минимальной заработной платы, но не менее чем размер прожиточного минимума, при стаже 30/35 лет, по достижении 65 лет.

- при отсутствии полного стажа - выплачивается пропорционально меньший размер пенсии.

- для шахтеров: в размере 80% зарплаты для исчисления пенсии, но не менее трех размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

4. Сохранены право для назначения пенсии по возрасту в 60 лет для лиц, имеющих полный страховой стаж

С 1 января 2018 года пенсия по возрасту будет назначаться:

- при наличии стажа на 01.01.2018 года 25 лет - в 60 лет. Диапазон необходимого стажа ежегодно увеличивать на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году;

- при наличии стажа на 01.01.2018 года от 15 до 25 лет - в 63 года. Диапазон необходимого стажа ежегодно увеличивать на 12 месяцев до достижения диапазона от 25 лет до 35 лет в 2028 году;

- при наличии стажа на 01.01.2019 года - 15 лет, но меньше 16 лет, которые давали бы право выхода на пенсию в 63 года, - назначать пенсию в 65 лет. Диапазон необходимого стажа ежегодно увеличивать на 12 месяцев. То есть, с 2028 пенсии в 65 лет назначаться лицам, которые будут иметь 15-25 лет стажа.

5. Для определения права на пенсию по возрасту в страховой стаж будут засчитываться:

- ведение предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения: с 1 января 1998 года по 30 июня 2000-го включительно, подтвержденное справкой о регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности; с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 включительно, при условии уплаты страховых взносов независимо от уплаченного размера;

- прохождение военной службы по 31 декабря 2017 включительно;

- пребывание в отпуске в связи с беременностью и родами с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 включительно;

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста с 1 января 2004 года до момента введения уплаты страховых взносов женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

- обучение в высших учебных заведениях на дневной форме обучения на условиях государственного заказа, а также обучение в аспирантуре и докторантуре с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 включительно.

6. Временная государственная социальная помощь по 01.01.2018 по 31.12.2020 назначаться неработающим лицам, достигшим установленного пенсионного возраста, имеющим страховой стаж не менее 15 лет, но не получили права на пенсионную выплату - на период до приобретения права на пенсию по возрасту, в размере прожиточного минимума для лиц утративших трудоспособность.

7. Лицам, которые не будут иметь 15 лет стажа, назначать государственную социальную помощь при достижении ими 65 лет.

8. Ежегодная (опосредованная) индексация пенсий с 2021 года будет происходить путем увеличения (перерасчета) средней зарплаты, с которой исчислена пенсия, на 50% роста средней зарплаты за 3 предыдущих года и на 50% рост индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2019-2020 годах индексацию пенсий осуществлять по отдельному решению народных депутатов.

ЛIГАБiзнесIнформ