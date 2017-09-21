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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Порошенко в ООН: Украине нужно миротворческое плечо ООН
    Опубликовано: 2017-09-21 14:45:30

    Путь к эффективному урегулированию конфликта в Донбассе - это безусловный вывод всех иностранных военнослужащих, наемников и оружия, заявил президент.

    Президент Петр Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

    Порошенко напомнил, что украинские "голубые каски" принимали участие в миротворческих операциях по всему миру. "Но сегодня нам также нужно миротворческие плечо ООН", - сказал президент.

    По его словам, путь к эффективному урегулированию конфликта в Донбассе - это безусловный вывод всех иностранных военнослужащих, наемников, их оружия и оборудования из Украины. Кроме того, должен быть обеспечен надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской границы.

    "Невозможно принести мир в Донбасс, не остановив проникновения российских военных, наемников, оружия и снаряжения в Донбасс", - сказал Порошенко.

    "В этой связи, хотел бы подтвердить мой запрос в этот Совет развернуть миротворцев в Донбассе - необходимо двигаться вперед этим путем, чем быстрее, тем лучше", - заявил Порошенко, подчеркнув, что миссия в Донбассе должна "восстановить справедливость, а не заморозить конфликт и зацементировать ситуацию".
    Он также продемонстрировал в Совбезе ООН военные билеты российских военных, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Twitter.

    18 сентября Порошенко начал рабочий визит в Соединенные Штаты для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что во время выступления на Генассамблее ООН Порошенко будет настаивать на расширенном мандате миротворцев от Организации для Донбасса с правом применения оружия.
     
    ЛIГАБiзнесIнформ

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