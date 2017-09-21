В Госпогранслужбе сообщили о создании нового управления в АТО

Новое региональное управление будет создано на базе военного отделения Краматорск.

В зоне АТО будет создано новое региональное управление на базе военного отделения Краматорск. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал во время визита в районы проведения АТО, передает пресс-служба ведомства.

"Это позволило бы повысить эффективности деятельности наших подразделений в зоне АТО и уровень взаимодействия с Вооруженными Силами Украины и другими правоохранительными органами", - отметил Цигикал.

Ранее сегодня сообщалось, что ОБСЕ во временно-оккупированном Донбассе зафиксировала на полигонах боевиков отсутствие 25 танков и 11 реактивных систем залпового огня.

ЛIГАБiзнесIнформ

