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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Госпогранслужбе сообщили о создании нового управления в АТО
    Опубликовано: 2017-09-21 14:15:07

    Новое региональное управление будет создано на базе военного отделения Краматорск.

    В зоне АТО будет создано новое региональное управление на базе военного отделения Краматорск. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал во время визита в районы проведения АТО, передает пресс-служба ведомства.

    "Это позволило бы повысить эффективности деятельности наших подразделений в зоне АТО и уровень взаимодействия с Вооруженными Силами Украины и другими правоохранительными органами", - отметил Цигикал.

    Ранее сегодня сообщалось, что ОБСЕ во временно-оккупированном Донбассе зафиксировала на полигонах боевиков отсутствие 25 танков и 11 реактивных систем залпового огня.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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