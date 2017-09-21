Период половой зрелости Опубликовано: Период половой зрелости начинается в 18 лет и длится до 45 лет. В это время организм физически здоровой женщины считается функционально зрелым и может реализовывать детородную и половую функции. Этот период характеризуют установившиеся, регулярные менструации. Если становление половой зрелости прошло без нарушений, то любые изменения менструального цикла в репродуктивном периоде требуют безотлагательного выяснения их причин и соответствующего лечения.







Нарушения менструального цикла



Что такое нарушение менструального цикла?



Нарушения менструального цикла проявляются аменореей (отсутствием менструаций) и дисфункциональными маточными кровотечениями, но могут также характеризоваться изменением интенсивности и ритмичности менструаций (уменьшением или увеличением интервалов между ними, усилением интенсивности выделения крови, беспорядочностью менструаций), их болезненностью (альгодисменореей).



Нарушения менструальной функции приводят к снижению, а иногда и к потере детородной функции. Значительно влияют на трудоспособность женщины.







Каковы причины возникновения нарушений менструальной функции?



Расстройства менструальной функции могут быть обусловлены целым рядом факторов:



врожденное недоразвитие половых органов;



воспалительные заболевания и опухоли женских половых органов;



дистрофия яичников;



эндокринные заболевания;



воспалительные и опухолевые заболевания мозга;



сильные эмоциональные потрясения;



хромосомные нарушения;



нарушения питания — как количественные, так и качественные (авитаминоз, ожирение, резкая потеря массы тела);



психические и нервные заболевания;



инфекционные и септические заболевания;



заболевания кроветворной, сердечно-сосудистой систем, печени и т.д.;



профессиональные вредности (воздействие радиации, некоторых химических веществ и физических факторов).



Конкретную причину возникновения расстройства менструальной функции можно установить только при медицинском обследовании.







Что необходимо знать о расстройствах менструальной функции?



Нарушения менструальной функции очень, часто происходят на фоне стрессовых ситуаций. Менструация феноменально зависит от психического состояния женщины! Она может исчезнуть (даже на несколько месяцев), если женщина переживает глубокое эмоциональное потрясение в связи со смертью близкого ей человека, во время развода и т.д. Нарушения менструальной функции могут быть следствием постоянных конфликтных ситуаций на работе либо в семье, хронического умственного и физического переутомления, постоянного недосыпания, неблагоприятных социально-бытовых условий и т.д. Когда «уходит» травмирующий фактор, менструальная функция восстанавливается. Если женщина обратилась к врачу, ей следует проинформировать его о своем психоэмоциональном состоянии.





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